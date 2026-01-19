„Într-adevăr, președintele Putin a primit propunerea prin canale diplomatice de a se alătura Consiliului pentru Pace. În prezent examinăm toate detaliile propunerii”, a declarat purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov.

Reuters notează că regimul de la Moscova analizează propunerea și speră să aibă contacte cu administrația Trump pe această temă.

Donald Trump a invitat 60 de țări să se alăture Consiliului pentru Pace în Gaza în schimbul unei taxe de un miliard de dolari. Consiliul pentru Pace în Gaza îi include pe secretarul de stat Marco Rubio, emisarul pentru Orientul Mijlociu și misiuni de pace Steve Witkoff, ginerele președintelui american Jared Kushner, fostul premier britanic Tony Blair, președintele Băncii Mondiale Ajay Banga și consilierul adjunct pentru securitate națională de la Casa Albă Robert Gabriel.

În afară de Consiliul pentru Pace în Gaza, administrația Trump ar lua în considerare să înființeze Core 5, o organizație internațională rivală G7, și să aducă și Rusia în această structură planificată.

