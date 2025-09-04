Trump este nemulțumit de achizițiile de petrol rusesc făcute de Europa

Președintele american Donald Trump le-a spus joi, 4 septembrie, liderilor europeni că trebuie să înceteze să cumpere petrol rusesc, potrivit Reuters.

Donald Trump ar fi susținut că achizițiile de petrol făcute de Europa ajută Moscova să finanțeze războiul împotriva Ucrainei, a declarat un oficial al Casei Albe.

Trump s-a alăturat apelului„Coaliției de Voință”, condusă de președintele francez Emmanuel Macron, care s-a întâlnit pentru a discuta modalități de a ajuta Ucraina în războiul cu Rusia.

„Președintele Macron și liderii europeni l-au chemat pe președintele Trump la reuniunea lor «Coaliţia de Voinţă». Președintele Trump a subliniat că Europa trebuie să înceteze să cumpere petrol rusesc care finanțează războiul – deoarece Rusia a primit 1,1 miliarde de euro din vânzările de combustibil de la UE într-un an. Președintele a subliniat, de asemenea, că liderii europeni trebuie să exercite presiuni economice asupra Chinei pentru finanțarea eforturilor de război ale Rusiei”, a declarat oficialul, potrivit sursei citate.

Ce a spus Nicuşor Dan după reuniunea „Coaliţiei de Voinţă”

La summitul de la Paris a participat, prin videoconferință, și președintele Nicușor Dan.

„Apreciez eforturile depuse şi progresele realizate în ceea ce priveşte acordarea de garanţii solide de securitate pentru Ucraina. Unitatea şi coordonarea transatlantică reprezintă forţa noastră în faţa Rusiei. Salutăm participarea reprezentanţilor SUA la reuniunea noastră. Implicarea SUA rămâne crucială în toate aspectele eforturilor noastre comune de a ajunge la un armistiţiu şi la o pace durabilă în Ucraina”, a transmis preşedintele Nicușor Dan, într-un mesaj pe platforma X.

Președintele României mai afirmă că „trebuie să menţinem presiunea asupra Rusiei, deoarece aceasta continuă să demonstreze că nu doreşte pacea”.

„Din păcate, ea înţelege doar limbajul forţei şi trebuie să acţionăm în consecinţă. România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare”, afirmă preşedintele.

Zelenski refuză să meargă la Moscova

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, la Paris, după discuţiile cu liderii din „Coaliţia de Voinţă” şi cu preşedintele Donald Trump, că este de acord cu o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin, dar nu la Moscova. Putin a declarat, miercuri, la Beijing, că „dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova”.

„O întâlnire cu Putin este necesară. Am susţinut propunerile în toate sensurile. Dar consider că, dacă se doreşte eşuarea unei întâlniri, mi s-ar propune să merg la Moscova”, a spus Zelenski într-o conferinţă de presă, potrivit Le Figaro.

„Dar dacă Rusia vorbeşte despre o întâlnire, acesta este un prim pas”, a adăugat el.

