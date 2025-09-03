Donald Trump dezminte zvonurile despre îmbolnăvirea sau moartea sa

Întrebat despre zvonurile de pe platformele X și Bluesky, Trump a declarat că „nu am văzut asta”. Aceste zvonuri sugerau o deteriorare a sănătății sale, după ce nu a apărut în public câteva zile.

„Astea sunt știri false”, a afirmat republicanul, care adesea se laudă cu sănătatea sa robustă.

În iulie, Casa Albă a explicat că vânătăile de pe mâna dreaptă a lui Trump sunt cauzate de „strângerile de mână frecvente”. S-a menționat că președintele ia aspirină ca tratament cardiovascular standard.

Executivul a dezvăluit că Trump suferă de insuficiență venoasă cronică, o afecțiune benignă și comună. Medicul prezidențial Sean Barbarella a declarat că Trump are «o stare de sănătate excelentă».

Contextul politic din SUA

La 79 de ani, Trump a devenit cel mai în vârstă președinte ales al SUA în noiembrie. Sănătatea liderilor de la Casa Albă este un subiect frecvent discutat în SUA, iar alegerile lui Biden în 2020 și Trump în 2024, ambii aproape octogenari, au intensificat dezbaterea.

Trump a acuzat adesea echipa lui Biden că ascunde declinul cognitiv și fizic al acestuia. După o dezbatere nereușită cu rivalul său republican în iunie 2024, fostul președinte democrat a fost nevoit să se retragă din cursa pentru realegere.

Teorii despre starea de sănătate a președintelui SUA

Teoriile conspiraționiste despre starea de sănătate a lui Donald Trump s-au intensificat în ultima săptămână, pe fondul unor absențe neobișnuite în spațiul public și a unor manifestări care au părut neobișnuite pentru un lider în formă.

Unele dintre cele mai răspândite teorii susțin că Trump ar suferi de un declin cognitiv sau chiar demență, pe baza unor observații privind bâlbâiala sa, momentele în care evită discursurile lungi sau comportamente neobișnuite, cum ar fi dansul tăcut pe o muzică melancolică în timpul unui eveniment. Aceste ipoteze au fost alimentate de rivali politici și de anumiți experți în sănătate mintală, dar au fost negate de echipa sa și de medicii care au confirmat o stare fizică și cognitivă bună.

Pe rețelele sociale, au circulat și zvonuri false despre moartea sa sau afecțiuni grave, însoțite uneori de teorii mai exotice, inclusiv idei conspirative legate de înlocuirea sa cu clone sau alte scenarii fanteziste. În același timp, anumite manifestări fizice, precum vânătăile și umflăturile la nivelul mâinilor și picioarelor, au fost interpretate în moduri diferite, unii văzând în acestea semne clare ale unor probleme grave de sănătate, iar alții explicându-le ca fiind cauzate de condiții medicale benignă sau de uzul unor medicamente preventive.

