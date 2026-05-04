Donald Trump anunță „restabilirea libertății navigației” în Strâmtoarea Ormuz

Donald Trump a anunțat duminică dimineață, într-un mesaj publicat pe Truth Social, că armata americană va începe eforturile de „restabilire a libertății navigației” în Strâmtoarea Ormuz. El a descris „Proiectul Libertate” drept un „gest umanitar” și a avertizat că orice interferență „va trebui tratată cu fermitate”.

Ulterior, și Forțele Comandamentului Central al SUA, CENTCOM, a anunțat că misiunea va începe luni și „va sprijini navele comerciale care doresc să tranziteze liber prin coridorul comercial internațional esențial”. Amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM, a spus că operațiunea este una defensivă și că are importanță atât pentru securitatea zonei, cât și pentru economia globală.

„Sprijinul nostru pentru această misiune defensivă este esențial pentru securitatea regională și economia globală, deoarece menținem și blocada navală”, a declarat amiralul Brad Cooper, potrivit CNN.

Sprijinul militar american va include distrugătoare cu rachete ghidate, peste 100 de aeronave terestre și maritime și 15.000 de militari, se arată în comunicatul CENTCOM.

Inițiativa încearcă să combine diplomația cu sprijinul militar

CENTCOM a mai transmis că o inițiativă anunțată săptămâna trecută de Departamentul de Stat, Maritime Freedom Construct, „va fi esențială în timpul Proiectului Freedom”. Această inițiativă are rolul de a facilita schimbul de informații pentru securitatea în Strâmtoarea Ormuz. Potrivit comunicatului, ea combină „acțiunea diplomatică cu coordonarea militară”.

Aproximativ 20.000 de navigatori sunt blocați în apele Strâmtorii Ormuz. De la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, Strâmtoarea a devenit unul dintre cele mai sensibile puncte pentru comerțul mondial. Prin această rută trece o parte importantă a transportului maritim, inclusiv transporturi de energie, iar blocarea traficului a lăsat mii de navigatori și numeroase nave prinse în zonă.

