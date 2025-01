Cea mai mare insulă

Groenlanda este cea mai mare insulă din lume, adăpostind peste 56.000 de oameni.

Situată între SUA și Europa, aceasta joacă un rol-cheie în securitatea americană, fiind un punct strategic pentru apărarea împotriva Rusiei.

America are deja o bază aeriană în Groenlanda, dar președintele ales Donald Trump vrea mai mult.

Interesul SUA pentru Groenlanda nu este nou

De-a lungul istoriei, SUA au încercat să cumpere Groenlanda.

În 1867, președintele Andrew Johnson a luat în considerare achiziția insulei, iar în 1946, administrația Truman a oferit Danemarcei 100 de milioane de dolari. Ambele încercări au eșuat.

În decembrie, Trump a declarat că Groenlanda este „o necesitate absolută” pentru securitatea SUA.

Marți, în cadrul unei conferinţe de presă, Donald Trump a fost întrebat dacă ar exclude folosirea „coerciţiei militare sau economice” pentru a obţine Groenlanda – sau Panama, pe care Trump şi-a exprimat, de asemenea, dorinţa de a o deţine.

„Nu, nu vă pot asigura cu privire la niciuna dintre cele două, dar pot spune acest lucru: Avem nevoie de ele pentru securitate economică”, a răspuns președintele ales al SUA.

Greenland coming in hot… well, actually, really really cold!!!! pic.twitter.com/IhLKVOfYVM — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 7, 2025

Experţii spun că este posibil ca acesta să aibă în vedere şi alte aspecte ale Groenlandei, cum ar fi rezervele sale de resurse naturale – inclusiv metale rare – care ar putea deveni mai accesibile pe măsură ce schimbările climatice topesc gheaţa din teritoriu.

Potrivit acestora, interesul americanilor vizează și resursele naturale ale insulei, precum petrolul, gazele și metalele rare folosite în industria tehnologică.

Poziție geopolitică unică

Fostă colonie daneză, insula este în prezent teritoriu autonom al Danemarcei. Groenlanda ocupă o poziţie geopolitică unică, fiind situată între SUA şi Europa, iar capitala sa, Nuuk, este mai aproape de New York decât de capitala Danemarcei, Copenhaga.

Astfel, reprezintă un punct-cheie pentru securitatea SUA, în special pentru a respinge un potenţial atac din partea Rusiei, spune Ulrik Pram Gad, cercetător principal la Institutul danez pentru studii internaţionale.

De altfel, calea maritimă a Pasajului de Nord-Vest trece de-a lungul coastei sale, iar insula face parte din decalajul Groenlanda-Islanda-Regatul Unit, o regiune maritimă strategică.

SUA are o bază aeriană numită în prezent baza spaţială Pituffik, în nord-vestul Groenlandei, cel mai nordic avanpost al forţelor armate americane şi este echipată cu un sistem de avertizare antirachetă.

America vrea să se asigure că „nicio mare putere ostilă nu controlează Groenlanda, deoarece poate fi un punct de sprijin pentru atacarea SUA”, a spus Pram Gad pentru CNN.

Topirea gheții și oportunități economice

Dar și resursele naturale ale insulei pot fi atrăgătoare pentru Trump, susține Klaus Dodds, profesor de geopolitică la Royal Holloway, Universitatea din Londra.

Printre acestea se numără petrolul şi gazele, precum şi metalele de pământuri rare, solicitate pentru maşinile electrice şi turbinele eoliene ale tranziţiei ecologice, precum şi pentru fabricarea echipamentelor militare.

Asta și pentru că țara care domină producţia mondială de pământuri rare, China, a amenințat că va restricționa exporturile de minerale, înainte ca Donald Trump să-și preia cel de-al doilea mandat.

„Nu există nicio îndoială că Trump şi consilierii săi sunt foarte preocupaţi de dominaţia pe care China pare să o aibă. Cred că Groenlanda are, de fapt, scopul de a ţine China afară”, a susținut Dodds pentru CNN.

Schimbările climatice deschid noi rute maritime în jurul Groenlandei și facilitează accesul la resursele naturale.

Potrivit Consiliului Arctic, transportul maritim arctic a crescut cu 37% în deceniul până în 2024, în parte datorită topirii gheţii.

„Trump, cred, înţelege instinctiv ideea că Arctica se topeşte şi oportunităţile percepute”, a spus Dodds.

De asemenea, topirea gheții poate aduce oportunități economice și creștere turistică, pe care Groenlanda încearcă să le valorifice.

Groenlanda nu este de vânzare

Guvernele Groenlandei și Danemarcei au respins ferm ideea de a vinde insula. Prim-ministrul Groenlandei, Múte Egede, a declarat că „nu suntem de vânzare și nu vom fi niciodată”.

„Nu suntem de vânzare şi nu vom fi niciodată de vânzare. Nu trebuie să pierdem lupta noastră de ani de zile pentru libertate”, a transmis prim-ministrul Groenlandei, Múte Egede, într-o postare pe Facebook la sfârşitul lunii decembrie.

În discursul de Anul Nou, premierul Groenlandei a intensificat recent cererile de independenţă faţă de Danemarca, Egede a cerut ca „lanţurile erei coloniale” să fie îndepărtate.

Reacțiile nu s-au lăsat așteptate, Danemarca a anunțat o creștere uriașă a cheltuielilor militare pentru insulă, în decembrie. Recent, familia regală daneză a lansat o stemă regală redesenată, sporind proeminenţa ursului polar care simbolizează Groenlanda.

Deși dorința pentru independență este din ce în ce mai accentuată, Groenlanda se bazează în continuare pe o subvenţie anuală de aproximativ 500 de milioane de dolari din partea Danemarcei.

„Nu văd nimic în viitor care să deschidă calea pentru o vânzare. Nu cumperi pur şi simplu o ţară sau un popor”, a declarat Kuupik V. Kleist, un fost prim-ministru al Groenlandei.

Cu toate acestea, Donald Trump jr sugerează că SUA ar putea explora alte forme de asociere.

Vizita lui Donald Trump jr în Groenlanda

Fiul președintelui ales al SUA, Donald Trump jr, a aterizat marți în Groenlanda.

Vizita acestuia a fost documentată în postările de pe rețeaua X.

„Decolare cu accelerație maximă din Groenlanda după o zi epică. Avion mare, pistă scurtă în Nuuk”, a scris Trump jr pe platforma de socializare.

Full throttle takeoff out of Greenland after an epic day. Big plane short runway in Nuuk. Send it. pic.twitter.com/TYCYjIEJTG — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 7, 2025

Trump jr a încadrat călătoria ca fiind „un pic de distracţie”, spunând pentru CNN, „ca un om în aer liber, sunt încântat să mă opresc în Groenlanda pentru această săptămână”.

Dar călătoria a alimentat speculaţiile despre care sunt exact planurile tatălui său pentru acest teritoriu arctic.

„Groenlanda este frumoasă!!!”, a mai scris fiul președintelui pe X.

