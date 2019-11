De Răzvan Luțac,

Cine sunt personajele

Cei trei influenți timișoreni din domeniul sănătății publice sunt:

Virgil Păunescu (consilier prezidențial în cadrul Departamentului de Sănătate din subordinea Președinției României, în perioada anchetată de procurori, controla firma Agro-Vlad SRL prin fiica sa, fost manager al Spitalului Clinic Județean Timișoara în 2005)

(consilier prezidențial în cadrul Departamentului de Sănătate din subordinea Președinției României, în perioada anchetată de procurori, controla firma Agro-Vlad SRL prin fiica sa, fost manager al Spitalului Clinic Județean Timișoara în 2005) Bogdan Ciprian (fost acționar VFI Medica SRL, fost manager al Spitalului Clinic Județean Timișoara în 2012-2013)

(fost acționar VFI Medica SRL, fost manager al Spitalului Clinic Județean Timișoara în 2012-2013) Vlad Francisc Iman (administrator VFI Medica SRL)

Infracțiuni identificate și cercetate de procurori

Cei trei au fost cercetați pentru cumpărare de influență, trafic de influență, dare și luare de mită, abuz în serviciu.

Faptele descoperite și analizate de procurori

În 2012, Iman l-a rugat pe Virgil Păunescu să intervină la Ministerul Sănătății. Motivul? Spitalul Județean din Timișoara să aloce fonduri pentru aparatură medicală, iar firma lui Iman, VFI Medica SRL, să vândă către spital.

Virgil Păunescu. Foto Agerpres

Păunescu a intervenit la directoarea generală a serviciului buget-finanțe, iar firma VFI Medica SRL a făcut contracte și a vândut aparatură medicală către spital.

Virgil Păunescu ar fi fost răsplătit de VFI prin reabilitarea unei case aflate în Ortișoara, Timiș, imobil ce apărea în patrimoniul firmei fiicei sale, Agro-Vlad SRL.



Firma Agro-Vlad SRL are și acum punct de lucru la respectiva adresă din Ortișoara.

Pentru susținerea serviciilor, Iman i-a oferit lui Bogdan Ciprian, cu o lună și jumătate înainte ca cel din urmă să devină manager al spitalului, o mașină care, la acel moment, valora 100.000 de euro, un Audi A8, mașină care se găsea în proprietatea firmei VFI.

Bogdan Ciprian. Foto Agerpres

Cei doi fuseseră asociați în firma VFI, iar Bogdan Ciprian a ieșit din firmă când a fost numit manager, în august 2012.



Cum motivează procurorul Ionela-Crina Bălan clasarea

Pe 23 mai 2019, de la DNA structură centrală, procurorul Ionela-Crina Bălan clasează cazul.

În ordonanța de clasare se spune:

A. „În urma interogării bazei de date a Oficiului Național al Registrului Comerțului a rezultat că în evidențele acestei instituții nu există o societate comercială cu denumirea AGRO VLAD SRL”.

Fragment din ordonanța de clasare

B. „Totodată a mai rezultat că niciun membru al familiei numitului PĂUNESCU VIRGIL (respectiv soția, în prezent decedată, și cele două fiice) nu au deținut părți sociale la vreo societate comercială”.

C. „Numitul IMAN VLAD FRANCISC și BOGDAN CIPRIAN au fost asociați în cadrul VFI Radius Med SRL (actuala VFI MEDICAL SRL) până în data de 13.08.2012, când cel din urmă a fost numit manager al Spitalului Județean de Urgență Timișoara.

Conform informațiilor rezultate din baza de date DEPABD, autoturismul Audi A8 menționat a fost achiziționat și înmatriculat pe numele firmei VFI MEDICA SRL la data de 20.12.2011. La data de 28.06.2012, proprietatea autoturismului a fost transferată către BOGDAN CIPRIAN, la acel moment asociat în cadrul societății.

Așadar, transferul dreptului de proprietate asupra autoturismului AUDI s-a realizat la 28.06.2012, cu mai mult de un an înainte de data numirii acestuia în funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență Timișoara.”



Ce a descoperit Libertatea

A. Firma Agro-Vlad SRL, scrisă cu liniuță, există! A fost fondată în anul 2001 și e activă și acum, având o cifră de afaceri de 731.000 de euro și 421.000 de euro profit pe 2019.

B. Fiica lui Virgil Păunescu, Elena-Alexandra, a deținut acțiuni la Agro-Vlad între 2011 și 2014, în chiar perioada verificată de procurori, dovadă fiind Monitorul Oficial Nr. 4517/20.XII.2011 și 187/13.I.2015. Pe lângă nume, se poate verifica și data nașterii, menționată în ordonanța de clasare, dar și în actele de la ONRC.

C. Între cele două date, cea în care Bogdan Ciprian primește mașina și este numit manager al Spitalului Județean Timișoara, trece doar o lună și jumătate, nicidecum „mai mult de un an”, 28.06.2012 – 13.08.2012.

Ionela-Crina Bălan. Foto Agerpres

Ziarul a întrebat DNA cum explică aceste neconcordanțe între realitate și ce a scris procurorul Ionela-Crina Bălan în rechizitoriu.



Ce răspunde DNA când i se arată faptele

A. În conținutul ordonanței la care faceți referire în solicitarea dvs., concluzia inexistenței indiciilor privind săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență, luare de mită, dare de mită și abuz în serviciu se bazează pe coroborarea tuturor probelor administrate în cauză pentru stabilirea stării de fapt, și nu doar pe “menționarea inexistenței unei firme care poate fi găsită foarte ușor după CUI/CIF”.

De altfel, datele de identificare ale firmei pe care dvs. o menționați sunt ale societății AGRO – VLAD SRL, o firmă diferită față de cea care a făcut obiectul dosarului penal, respectiv firma AGRO VLAD SRL.

Aceste aspecte au rezultat în urma verificărilor efectuate în baza de date la care ONRC oferă acces Direcției Naționale Anticorupție.



Se impune precizarea că procurorul pe care îl menționați a primit dosarul prin redistribuire în cursul anului 2017, iar pentru soluționarea acestuia a luat în considerare prezumția de legalitate și conformitate de care se bucură actele de urmărire penală efectuate anterior. Răspunsul DNA pentru Libertatea:

B. DNA nu a dat niciun răspuns în privința acestor aspecte.

C. „Mențiunea trecerii a mai mult de un an între data transferul dreptului de proprietate și data numirii în funcție reprezintă o simplă eroare materială, evidentă prin raportare la datele de 28.06.2012 și 13.08.2012, indicate corect în cuprinsul ordonanței. Existența acestei erori nu este de natură a influența soluția dispusă în cauză.”



Cine este Ionela-Crina Bălan

Procuror venit de la DNA Timișoara. Soția lui Mihai Andrei Bălan, judecător, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Virgil Păunescu, Bogdan Ciprian și Vlad Francisc Iman nu au putut fi contactați până la publicarea acestui material.

Ordonața de clasare a DNA:

Răspunsul DNA la solicitarea Libertatea: