Dezvăluiri în cazul Epstein: Clinton, Trump și alte vedete implicate

Documentele publicate includ fotografii, videoclipuri și documente de investigație, dar nu reprezintă totalitatea materialelor. Printre persoanele menționate se numără fostul președinte Bill Clinton, Andrew Mountbatten-Windsor și muzicienii Mick Jagger și Michael Jackson.

Este important de menționat că simpla prezență în aceste documente nu indică vreo faptă ilegală. Mulți dintre cei identificați în dosare sau în dezvăluiri anterioare legate de Epstein au negat orice comportament inadecvat.

Documentele publicate vineri, 19 decembrie 2025, reprezintă doar o parte din ceea ce urmează să fie dezvăluit, conform Departamentului de Justiție. Todd Blanche, adjunctul procurorului general, a declarat că departamentul a făcut publice „câteva sute de mii de pagini” și că se așteaptă ca „alte câteva sute de mii” să fie eliberate în săptămânile următoare.

Blanche a explicat pentru Fox & Friends că departamentul verifică minuțios fiecare pagină pentru a se asigura că „fiecare victimă – numele, identitatea și povestea lor, în măsura în care trebuie protejate – este complet protejată”. Acest proces, a argumentat el, necesită timp.

Întârzierea publicării a stârnit frustrare în rândul parlamentarilor de ambele părți. Democrații, inclusiv congresmanul Ro Khanna, au amenințat cu acțiuni împotriva membrilor Departamentului de Justiție, inclusiv cu punerea sub acuzare sau posibila urmărire penală.

Fotografii cu Bill Clinton în dosarele Epstein

Între imaginile publicate se numără câteva cu fostul președinte american Bill Clinton pe insula lui Jeffrey Epstein. Una îl arată înotând într-o piscină, iar alta îl prezintă întins pe spate, cu mâinile la ceafă, în ceea ce pare a fi o cadă cu hidromasaj.

Clinton a fost fotografiat cu Epstein de mai multe ori în anii ’90 și la începutul anilor 2000, înainte ca acesta din urmă să fie arestat pentru prima dată.

El nu a fost niciodată acuzat de vreo faptă ilegală de către supraviețuitoarele abuzurilor lui Epstein și a negat că ar fi avut cunoștință despre infracțiunile sexuale ale acestuia.

Un purtător de cuvânt al lui Clinton a comentat noile fotografii, spunând că sunt vechi de peste două decenii: „Pot să publice câte fotografii neclare vechi de peste 20 de ani vor, dar asta nu e despre Bill Clinton. Nu a fost niciodată și nu va fi niciodată”.

Epstein l-ar fi prezentat pe Trump unei fete de 14 ani

Documentele judiciare incluse în lotul publicat de Departamentul de Justiție îl menționează pe actualul președinte american. Acestea detaliază că Epstein i-ar fi prezentat lui Trump o fată de 14 ani la resortul său Mar-a-Lago din Florida.

În timpul presupusei întâlniri din anii ’90, Epstein l-ar fi împuns cu cotul pe Trump și l-ar fi întrebat în glumă, referindu-se la fată: „Asta-i bună, nu?”, conform documentului. Trump ar fi zâmbit și ar fi dat din cap aprobator, potrivit procesului intentat împotriva moștenirii lui Epstein și a Ghislainei Maxwell în 2020.

Documentul afirmă că „amândoi au chicotit”, iar fata s-a simțit inconfortabil, dar „la acea vreme, era prea tânără pentru a înțelege de ce”.

Victima susține că a fost manipulată și abuzată de Epstein timp de mulți ani. În documentul depus la tribunal, ea nu face nicio acuzație împotriva lui Trump, iar victimele lui Epstein nu au făcut nicio alegație împotriva acestuia.

BBC a contactat Casa Albă pentru comentarii.

Presupusul episod este una dintre puținele mențiuni ale președintelui în miile de documente publicate vineri. El apare în câteva fotografii, dar prezența sa este minimă.

Totuși, mai sunt încă pagini care urmează să fie făcute publice. Todd Blanche a declarat că „câteva sute de mii” de pagini de documente sunt încă în curs de revizuire și nu au fost încă făcute publice.

Președintele SUA a declarat anterior că a fost prieten cu Epstein timp de ani buni, dar că s-au certat în jurul anului 2004, cu ani înainte ca Epstein să fie arestat pentru prima dată. Trump a negat în mod constant orice comportament inadecvat în legătură cu Epstein.

O fotografie pare să-l arate pe Andrew întins pe genunchii mai multor persoane

O fotografie din documentele publicate pare să-l arate pe Andrew Mountbatten-Windsor întins pe genunchii a cinci persoane, ale căror fețe sunt cenzurate. Ghislaine Maxwell, complicea condamnată a lui Epstein, este văzută în imagine stând în spatele lor.

Andrew s-a confruntat cu ani de examinare atentă din cauza prieteniei sale trecute cu Epstein, care nu apare în fotografie.

El a negat în mod repetat orice comportament inadecvat în legătură cu Epstein și a declarat că nu a „văzut, asistat sau suspectat vreun comportament de genul celui care a dus ulterior la arestarea și condamnarea sa”.

Michael Jackson, Diana Ross, Chris Tucker și Mick Jagger

Documentele nou-publicate includ cea mai largă varietate de celebrități pe care am văzut-o până acum într-o dezvăluire de documente Epstein.

Fostul finanțist era cunoscut pentru conexiunile sale în lumea divertismentului, politicii și afacerilor. Unele imagini publicate de Departamentul de Justiție îl arată alături de vedete precum Michael Jackson, Mick Jagger și Diana Ross.

Nu este clar unde sau când au fost făcute aceste fotografii sau în ce context. De asemenea, nu este clar dacă Epstein era asociat cu toate aceste personalități sau dacă a participat la aceste evenimente. Fotografii publicate anterior din proprietatea lui Epstein au inclus imagini pe care nu le-a făcut el, de la evenimente la care nu a participat.

Într-una dintre fotografiile nou-publicate, Epstein este fotografiat cu Michael Jackson. Idolul pop poartă un costum, iar Epstein este văzut într-un hanorac cu fermoar.

O altă imagine a lui Jackson îl arată alături de fostul președinte american Bill Clinton și Diana Ross. Ei pozează împreună într-un spațiu mic, iar mai multe alte fețe sunt cenzurate din imagine.

O altă fotografie din miile de documente îl arată pe legendarul membru al Rolling Stones, Mick Jagger, pozând alături de Clinton și o femeie a cărei față este cenzurată. Toți sunt îmbrăcați în ținute de cocktail.

Mai multe fotografii îl includ pe actorul Chris Tucker. Una îl arată pozând și stând lângă Clinton la o masă. O alta îl arată pe o pistă de aeroport cu Ghislaine Maxwell, asociata condamnată a lui Epstein.

BBC a contactat reprezentanții lui Jagger, Tucker și Ross pentru comentarii. Clinton a negat anterior că ar fi avut cunoștință de infracțiunile sexuale ale lui Epstein, iar un purtător de cuvânt a declarat vineri că sunt fotografii vechi de decenii.

„Asta nu e despre Bill Clinton. Nu a fost niciodată și nu va fi niciodată”, a spus purtătorul de cuvânt.

Epstein ar fi amenințat că va incendia o casă, spune o acuzatoare

Una dintre primele persoane care l-au denunțat pe Epstein este inclusă în documente. Maria Farmer, o artistă care lucrase pentru Epstein, a declarat FBI-ului într-un raport din 1996 că acesta îi furase fotografii personale pe care le făcuse surorilor ei de 12 și 16 ani.

Ea a spus într-o plângere că credea că el a vândut fotografiile unor potențiali cumpărători și a declarat că a amenințat-o că îi va incendia casa dacă va spune cuiva despre asta. Numele ei este cenzurat în documente, dar Farmer a confirmat că relatarea îi aparține.

Ea notează în raport că Epstein i-ar fi cerut să facă fotografii pentru el cu fete tinere la piscine.

„Epstein o amenință acum pe [cenzurat] că dacă va spune cuiva despre fotografii, îi va incendia casa”, se arată în raport.

Farmer a declarat că se simte îndreptățită după aproape 30 de ani.

„Mă simt răzbunată”, a spus ea.

