O femeie este somată de ANAF să plătească taxe pe care deja le-a achitat. De opt luni este plimbată între ghișee

Carmen Iuga este asistent social într-o fundație. Din 2010 până în 2015 a avut un cabinet individual de asistență socială în Buftea, județul Ilfov. A locuit în Buftea din 2005, iar din anul 2013 are domiciliul în sectorul 1 din București.

În 2019 și-a completat declarația unică. Sistemul Fiscului i-a arătat că are de plată 540 de lei. A achitat rapid 513 lei, „deoarece exista o bonificație pentru cei care achită din timp taxele”, explică femeia.

În 2020, i-a venit o notificare de plată. Era vorba de același impozit pe 2019. A mers la Buftea cu dovezile că a plătit.

Mi s-a spus că cei de la Buftea nu iau în considerare suma plătită, pentru că am plătit la sectorul 1. Anul trecut am solicitat transferul dosarului meu fiscal de la Buftea la sectorul 1. La Buftea mi s-a spus că din moment ce am avut cabinetul în Buftea, mi se ia în considerare domiciliul fiscal la Buftea. Dosarul a fost transferat la sectorul 1, dar aceștia nu au trimis confirmarea de primire.

Carmen Iuga: