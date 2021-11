Două cutremure puternice au lovit sudul Iranului. Cel puțin o persoană a murit

Cutremurele s-au produs în provincia Hormozgan, iar undele de şoc a fost resimţite de-a lungul golfului Dubai.

”O persoană a decedat după ce un stâlp de electricitate s-a prăbuşit peste aceasta”, a precizat televiziunea de stat iraniană, citând oficiali locali.

Wow. Lorries shaking on side of road, dust emanating from trembling hills and mountains as magnitude 6.3 Earthquake hit South #Iran: pic.twitter.com/5xN0Nrfymh