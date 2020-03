De Diana Meseșan,

90 de cadre medicale de la spitalul din Suceava au fost confirmate ca fiind infectate cu noul coronavirus până pe 26 martie, dar nu toate și-au primit încă rezultatele testelor, deci numărul ar putea fi mai mare. Alți angajați așteaptă încă să fie testați.



“Nu știm dacă suntem luate în evidență la DSP, că suntem în autoizolare. Că suntem pasibile de concediere, știți?”



Între timp, în secțiile spitalului devenit focar de COVID-19 se află încă pacienți, deși aceștia ar fi trebuit să fie transferați la alte spitale din zonă. Doar că nu mai are cine să aibă grijă de ei, pentru că partea cea mai mare din personalul medical este ori bolnav, ori în izolare.



Cele două infirmiere lucrau la etajul 6 al Spitalului Județean din Suceava, unde funcționează secțiile nefrologie, medicală și gastroenterologie.



Acum sunt într-o cameră cu trei paturi, în internatul Colegiului Național Spiru Haret, pus la dispoziția cadrelor medicale din spital de duminică, pentru ca acestea să nu își infecteze familiile.



Sunt câteva zeci de persoane la internat. Primesc mâncare și apă la 12 și la 7 seara. “Nu știm de unde, dar credem că de la Mandachi. Nu are nici o siglă, nu are etichetă”.



Una dintre infirmiere a povestit cum a ajuns în izolare. Marți seară, la finalul unei ture de 12 ore, o colegă i-a spus că poate să vină cu ea în izolare. Aceasta rezervase în aceeași zi o cameră cu trei paturi în internat.



Infirmiera a mai rămas în secție până la 12 noaptea, timp în care a văzut filmări cu ce se întâmpla în aripa cealaltă a spitalului, unde tot mai multe cadre medicale căzuseră bolnave.



“Am intrat în panică, mi-am sunat soțul, mi-a pregătit bagajul, am plecat acasă, că eu la serviciu vin cu mașina personală, mi-am luat bagajul și am venit și m-am cazat aici cu colega mea, miercuri la 7 dimineața. Am intrat aici în autoizolare”