„Trei răniţi au fost internaţi la urgenţe, iar unul a murit, în urma unor tiruri. Nu este vorba despre tiruri ale poliţiei sau jandarmeriei, ci de cineva care a vrut cu siguranţă să se apere”, a declarat Înaltul Comisar al Republicii, Louis Le Franc, într-o declarație de presă.

O a doua persoană a fost împușcată mortal în noaptea de marţi spre miercuri, potrivit BFMTV.

Scenes of raging fires and destroyed shops in Nouméa, the capital of New Caledonia (Nouvelle Calédonie), following widespread riots.#Caledonia #NewCaledonia#NouvelleCalédonie #Riots



