Două recomandări de care să ții cont înainte de a spune „Da!” unui nou loc de muncă (PUBLICITATE)

Iată de ce să ții cont înainte de a bate palma cu noii angajatori:

Bonusurile salariale

Nivelul salarial ar trebui să se potrivească așteptărilor tale, iar dacă nu ești mulțumit de oferta propusă de potențialii angajatori, nu ezita să îți manifești nemulțumirea. E drept, cel mai probabil există un buget alocat poziției pentru care tu candidezi, dar nu îți irosi șansa de a te „vinde” pe măsura a ceea ce tu crezi că meriți, mai ales dacă ai studii în domeniu și experiență. Nu ezita să întrebi și să ceri bonusuri extrasalariale, având totodată convingerea că acestea fac de foarte multe ori diferența în ceea ce privește înclinarea balanței decizionale către o anumită companie care le are în portofoliu.



Este important să nu omiți importanța tichetelor de masa, cu ajutorul cărora poți cumpăra produse alimentare. În plus, dacă nu știai, acestea nu mai sunt neapărat furnizate pe suport de hârtie, ci suma lunară destinată acestui scop poate fi încărcată pe un card. Această facilitate este cu atât mai importantă cu cât cheltuielile in perioada de criza au fost în medie semnificativ mai mari, mai ales din cauza majorării prețurilor, a tentației de a face mai multe cumpărături online și de a comanda mâncare direct la domiciliu. Totodată, nu ezita să te interesezi dacă compania are în portofoliu sau dacă ar fi dispusă să ofere o asigurare de sănătate privată, un abonament la o sală de sport și decontarea unui abonament de transport în comun.



Echipa

Având în vedere contextul pandemic actual, este puțin probabil că vei putea interacționa cu viitorii colegi. Cu toate acestea, este esențial să îți iei toate măsurile de precauție pentru a te asigura că nimerești într-un colectiv ok, în care să ai șanse să fii integrat foarte repede, chiar dacă poate la început vei munci remote sau vei avea parte de un program flexibil care implică doar câteva zile pe muncă la birou, restul fiind online.



Te poți interesa de reputația companiei, de modul în care își tratează angajații, de mediul de lucru înainte de a accepta să-ți lași vechiul job. Chiar dacă poate părea irealist, lumea este mult mai mică decât ai putea crede și mereu se va găsi un cunoscut de-al unui alt cunoscut care are un prieten care lucrează în acel loc, așa că depinde doar de tine de a găsi surse. Asigură-te totodată că această mediere nu distorsionează adevărul și că cei care te ajută să afli informații sunt de bună credință.



Dincolo de orice rezerve, ar fi bine să ai măcar un dram de încredere că orice schimbare, fie ea și în plan profesional, vine cu lucruri bune la pachet, mai ales dacă ai cântărit foarte bine înainte decizia.



Sursă foto: unsplash.com



