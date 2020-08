Doris Crippen, în vârstă de 73 de ani, a ajuns în luna mai la spital, crezând că are gripă. Medicii i-au spus că are coronavirus și a fost internată vreme de 30 de zile.

Din cauza bolii, organismul lui Doris a devenit foarte slăbit, și, la un moment dat, atunci când a căzut din picioare, ea și-a rupt mâna.

După ce a ieșit din spital, femeia a trebuit să meargă la un centru medical din Fremont, California, pentru a-și vindeca brațul rupt.

Acolo a avut parte de o surpriză imensă: și-a întâlnit sora pe care nu o mai văzuse de mai bine de 50 de ani.

Bev Boro, în vârstă de 53 de ani, lucrează la centrul în care a fost internată sora ei și a dat de numele acesteia pe o fișă a pacienților.

”Nu mi-a venit să cred! M-am gândit: Dumnezeule, cred că aceasta este sora mea!”, povestește Bev.

Cele două femei au același tată, dar mame diferite. Doris locuia împreună cu mama ei, dar Bev și patru dintre cei 14 frați ai lor au fost despărțiți de stat și dați în adopție.

În 27 iunie, Bev a decis să afle dacă Doris este într-adevăr sora ei. Din moment ce aceasta nu aude bine, Bev a venit în salonul ei cu o tablă pe care a scris numele tatălui lor. Doris a confirmat că într-adevăr, el este tatăl ei.

Recomandări Coeficientul de dezbinare națională: 2% dintre românii vindecați de COVID au donat plasmă vitală pentru cei aflați în stare critică. Dr. Goșa: „Abia dacă mai convingem doi, trei pe zi”

”Am arătat către mine și am spus: este și tatăl meu! Am ochii tatălui nostru”, a povestit Bev.

”Era să cad de pe scaun și am izbucnit în plâns. Este un sentiment așa de plăcut că mi-am găsut sora. Au trecut 53 de ani de când ea a fost un bebeluș, iar eu am ținut-o în brațe. Am tot încercat să o caut, dar nu am crezut că că o voi mai găsi vreodată”, a spus și Doris.

Totuși, Bev a reușit să îi găsească și pe cei mai mulți dintre frații ei și acum se pregătește să reunească întreaga familie.

”Binecuvântarea lui Dumnezeu m-a trimis aici, la centrul de recuperare, deoarece dacă nu aș fi fost trimisă aici, nu mi-aș fi regăsit sora”, a mai declarat Doris.

