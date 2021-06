Cele două fete au apucat să conducă aproximativ 16 kilometri de la casa lor din West Jordan și cel mai probabil au furat cheia mașinii în timp ce părinții lor dormeau.

Cele două au condus pe două drumuri importante, iar în cursa lor au lovit un alt autoturism, după care s-au izbit frontal de un camion, a anunțat poliția pe Twitter. Ofițerii au transmis că cele două fetițe au purtat centura de siguranță și că nu au fost rănite în urma impactului, potrivit BBC.

Accidentul s-a produs puțin după ora 5 dimineața, lângă Utah State Route 201, dar nu pe autostradă, a spus poliția.

Departamentul de poliție West Valley City din Utah a mai precizat că fetele s-au trezit miercuri la 3 dimineața.

„Fetele le-au spus ofițerilor că se îndreaptă spre California, pentru că vor să înoate în ocean”, a mai transmis poliția.



Șoferul camionului, care nu a fost rănit, a sunat la poliție. În videoclipul surprins de autorități se poate auzi un ofițer când strigă: „E o nebunie! Conduce?”. Părinții surorilor nu știau că micuțele lipsesc.



Officers got quite a surprise when they responded to an accident this morning & discovered the driver was a 9yo girl. The young girl & her 4yo sister apparently snagged the keys to the family car while their parents were sleeping & set out on their own summer adventure. #wvc pic.twitter.com/evHq3DiBRC