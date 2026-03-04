Cele două zboruri, operate de o companie din Dubai, vor pleca la orele 18.35 și 3.30 spre București. Pasagerii care au primit bilete reprogramate sunt sfătuiți să se prezinte la aeroport, să respecte instrucțiunile primite de la compania aeriană și să verifice din timp condițiile de securitate, precum și confirmarea zborului.

Cu toate acestea, incertitudinea persistă. „În acest moment în spațiul aerian al majorității țărilor din regiune este închis. În consecință nu există zboruri spre România. Au existat sporadic din Emiratele Arabe Unite, în mod particular din Dubai și din Iordania zboruri spre Europa, dar și acestea sunt pe rând deschise sau anulate. Suntem într-o situație volatilă și dificilă”, a declarat purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea.

De asemenea, acesta a precizat că, deși unele zboruri sunt programate, nu se poate garanta că vor fi efectuate. „În continuare sunt programate zboruri ale liniilor aeriene pe care cetățeni români, pasageri ai acestor linii aeriene, au primit noi bilete de avion, dar unele dintre acestea au fost anulate, altele urmează să fie programate în cursul zilei de astăzi sau mâine, dar nu există o certitudine că aceste zboruri pot să fie realizate.”

Autoritățile recomandă pasagerilor să rămână în contact permanent cu companiile aeriene pentru informații actualizate despre zboruri și condițiile de călătorie.