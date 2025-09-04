Garanții de securitate „la sol, pe mare și în aer”

Cele 26 de ţări s-au angajat să fie prezente „la sol, pe mare și în aer”, a anunţat Emmanuel Macron într-o conferinţă de presă comună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit news.ro.

„În ziua în care conflictul se încheie, garanţiile de securitate sunt desfăşurate. Am spus întotdeauna că, pentru ca un armistiţiu să conducă la pace, sunt necesare garanţii de securitate. (…) În realitate, indiferent de formă, armistiţiu, tratat de pace, imediat ce armele tac, garanţiile de securitate se pun în aplicare”, a insistat șeful statului francez.

Emmanuel Macron evocă „o planificare robustă”

Macron a precizat că detaliile organizatorice ale acestei „forţe de asigurare” nu vor fi comunicate, pentru a nu fi „expuse” Rusiei. „Aceasta este linia noastră de apărare şi a Ucrainei. Avem planificare militară. Există şi nu este doar o petiţie de principiu, este o planificare robustă”, a dat asigurări el.

„Această forţă nu are dorinţa sau obiectivul de a purta un război împotriva Rusiei”, a ţinut să precizeze preşedintele francez.

Unele țări vor desfășura trupe pe teren

Întrebat dacă Germania, Polonia şi Italia, care nu au fost în favoarea trimiterii de soldaţi pe teren în Ucraina pentru a asigura pacea după încetarea focului, vor participa sau nu, Macron a spus că „aceste trei ţări sunt printre cei 26 de contribuitori, fiecare cu propriile modalităţi de intervenţie”. Unele „vor desfăşura trupe pe teren” în Ucraina, în timp ce altele „vor rămâne printre ţările membre NATO şi îşi vor pune bazele la dispoziţie”, a punctat el.

Recomandări Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Renumitul designer de modă lasă în urmă o moștenire impresionantă

Noi sancțiuni împotriva Rusiei

Emmanuel Macron a mai spus că europenii vor adopta noi sancţiuni, „împreună cu Statele Unite”, dacă regimul de la Moscova va continua să refuze pacea. „Am convenit să colaborăm în ceea ce priveşte sancţiunile primare şi secundare, pentru ca acestea să fie eficiente. În acest context, s-a adus în discuţie şi China”, a menţionat el.

„Contextul internaţional ne reaminteşte că Franţa este aşteptată să acţioneze şi că lumea este instabilă. Reorganizarea lumii schimbă multe lucruri pentru Europa noastră”, a precizat președintele francez, a doua zi după ce liderul chinez Xi Jinping a organizat o paradă militară grandioasă la care au asistat mai mulți autocraţi, inclusiv rusul Vladimir Putin şi nord-coreeanul Kim Jong Un, într-un gest evident de sfidare a Occidentului şi a Statelor Unite.

Muncă de planificare cu SUA pentru garanțiile de securitate

Emmanuel Macron a mai declarat că „Statele Unite au fost foarte clare cu privire la sprijinul şi dorinţa lor de a face parte din garanţiile de securitate pentru Ucraina”, adăugând că „munca de planificare” cu Washingtonul urmează să înceapă şi va fi finalizată „în următoarele zile”.

Liderul de la Elysee a spus că garanţiile de securitate vor implica, mai presus de toate, angajamente pentru reconstrucţia şi consolidarea forţelor armate ale Ucrainei. Germania şi alte ţări s-au angajat să se implice în acest efort. Guvernul german a precizat însă că va decide cu privire la un angajament militar numai după ce condiţiile vor fi clare, inclusiv nivelul implicării Statelor Unite în garanţiile de securitate.

Recomandări Madeline Potter, tânăra de etnie romă din grupul căldărarilor ajunsă profesoară la Universitatea din Edinburgh: „Am fost întrebată dacă am copilărit în căruță cu coviltir”

Macron nu a precizat care ţări au acceptat să furnizeze trupe, dar Franţa şi Marea Britanie se numără printre cele care şi-au exprimat disponibilitatea de a participa la o forţă de menținere a păcii.

Donald Trump vrea ca Europa să nu mai cumpere petrol rusesc

În cadrul convorbirii sale telefonice cu liderii coaliţiei, care a avut loc după summit, președintele american Donld Trump a declarat că Europa trebuie să înceteze achiziţionarea de petrol rusesc. „Preşedintele a subliniat, de asemenea, că liderii europeni trebuie să exercite presiuni economice asupra Chinei pentru finanţarea eforturilor de război ale Rusiei”, a declarat un oficial de la Casa Albă.

Membrii Coaliţiei au discutat luni de zile, la diferite niveluri, pentru a defini sprijinul militar pe care îl vor acorda Ucrainei în cazul în care se va ajunge la un armistiţiu definitiv, ceea ce rămâne încă o perspectivă îndepărtată.

Însă țările din coaliţie au declarat că orice rol militar european ar avea nevoie de garanţii de securitate din partea Statelor Unite, ca „măsură de siguranţă”. Trump nu s-a angajat în mod explicit să meargă atât de departe.