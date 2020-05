De Viorel Tudorache,

”Suntem mult mai optimişti decât data trecută. Am fost în stare de urgenţă, apoi în stare de alertă, a declarat Adrian Marinescu pentru Mediafax.

Medicul a mai spus: ”Trebuie să fim răbdători în perioada următoare. Încă nu trecem printr-o perioadă de normalitate. Măsurile de prudență trebuie puse în practică. Ne vom întâlni cu persoanele în vârstă din familie, dar trebuie să păstrăm distanța socială. Riscul de îmbolnăvire rămâne. Eu cred că avem nevoie de răbdare. Probabil că vom mai vorbi de focare, dar putem să rămânem optimiști. Revenirea va dura mai mult decât pandemia”.

Masca mă ajută în momentul în care nu pot să am distanţare. Dacă merg în parc, nu am nevoie de mască. Dacă socializez, dacă vin în contact cu o persoană, am nevoie de mască”

Dr. Adrian Marinescu, medic primar în cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase ”Matei Balș”