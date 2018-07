Ai noștri N&D, dar și trupele vedetă ale vremii, amintim aici de 2 Unlimited, Snap, Masterboy, Brocklyn Bounce DJ Set sau Dr Alban și decorul show-ului au transpus spectatorii cu adevărat în perioada de aur a muzicii eurodance și techno.

Cum din tot spectacolul nu putea lipsi celebrul salut "Hello Budapest", atât de des auzit la București, mai ales în perioada de după Revoluție, Dr. Alban a reușit să umple de huiduieli arena concertistică.

Se prea poate să fi fost o glumă, oricum negustată de spectatori, din moment ce i-a salutat astfel de vreo trei ori.

Una peste alta, însă, petrecăreții l-au iertat repede pe artistul care, prin muzica sa (succese nelipsite la nicio petrecere, radio ori discotecă din România anilor 90, amintim de un "It s My Life", "Sing Hallelujah", "Look who s Talking Now ori "Born in Africa" și care s-au vândut în peste 16 milioane albume) le-a marcat multora copilăria și adolescența.

Intitulată generic "We Love retro", seria concertistică este urmarea succesului reputat anul trecut, la Cluj Napoca, oraș unde s-a născut proiectul menit a teleporta audiența în atmosfera discotecilor de după ‘89.

Specifice acelor vremuri au fost și cozile, mai ales la toaletele bărbaților, unde sute de persoane au avut de îndurat și înjurat.