De Mihai Niculescu,

„Am râs, am râs ieri foarte tare, e o declarație pe care nu a băgat-o multă lume în seamă, dar este tot de acest nivel, adică, ok, președintele este din alt aluat, e la ani lumină de cei de la PSD și de cei mai mulți dintre cei de la PNL dar are câteodată niște declarații fantastice” a început Dragoș Pătraru în emisiunea Adriana Nedelea La FIX.

Cu câteva excepții, în timpul mandatului său, președintele Iohannis a fost „absent” din viața publică, crede Pătraru.

„Domnul președinte, din ce înțeleg eu, a rămas cu impresia că a avut un mandat intens, dacă acesta va fi mai intens, așa dacă facem o analiză, chiar și Viorica Dăncilă dacă am fi, asta ne dăm seama că președintele a avut un mandat intens, asta consideră dânsul în condițiile în care chiar și cei mai mari susținători ai domniei sale recunosc că omul a fost absent cinci ani din viața publică, cu acele mici excepții foarte importante” a mai spus realizatorul emisiunii „Starea Libertății”.

Iar excepțiile enumerate de Pătraru, sunt…”prezența la guvern cu ordonanța 13, cu amnistia și grațierea, dar în rest (Iohannis, n.r.) nu a existat, nu a pus presiune pe Guvern, nu a făcut absolut nimic- dispărea pur și simplu cu lunile. Mă bucur să aud că va fi mai intens cel de-al doilea mandat”.

„Cred că președintele va uita repede ce a vorbit în această campanie, dânsul singur. Nu vom asista la o transformare a președintelui, îi lasă p-știa, nu își fac datoria va ieși să spună asta după alegeri, dacă vor fi sau nu anticipate și vedem ce se va întâmpla. Nu-l văd însă pe președinte decât ieșind o dată pe an și spunând Dom le, nu e în regulă ce faceți voi acolo, hai că mă duc înapoi” este concluzia lui Pătraru.

