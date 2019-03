„Îmi fac datoria în fața tatălui meu, a religiei și a tradiției. (…) Acum avem (n.r. eu și Ionuț) o relație civilizată. Eu acum, prin televizor, transmit salutări. Fiecare om trece prin viață și are anumite întâmplări și scoate anumite concluzii. Eu (…) am scos anumite concluzii și am vrut să fac anumite lucruri în viața asta”, a spus Dragoș Dolănescu, la „Agenția VIP”.

De asemenea, Ionuț Dolănescu și-a făcut propria pomană, cu o săptămână înainte. „Voi veni în țară duminică, 17 martie, iar pe 19, chiar în ziua în care a murit tata, voi merge la cimitir pentru parastas. Ei (Ionuț și familia lui – n.r.) vor face pomana mai devreme, în sâmbăta dinainte. Noi de 10 ani nu mai suntem o familie”, spunea înainte Dragoș Dolănescu.

Anul trecut, Dragos Dolănescu a devenit deputat în Costa Rica reușind să obțină unul dintre 11 mandate din orașul Alajuela, al doilea ca mărime din țară.

Citește și

Bianca Andreescu, noua stea a tenisului mondial. Jucătoarea cu origini românești, lăudată de presa internațională după succesul de la Indian Wells

Citește mai multe despre Dragoș Dolănescu, Ionuț Dolănescu, Artist, parastas și tata pe Libertatea.