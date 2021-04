Știri România Dragoş Tudorache: Căutăm o formulă de încredere la vârful guvernului De Bobi Neacșu, . Ultimul update Joi, 15 aprilie 2021, 15:18

Preşedintele executiv PLUS, Dragoş Tudorache, a anunţat că miniştrii USR PLUS au luat „decizia responsabilă” de a participa la şedinţa de guvern, însă liderii USR PLUS vor să fie găsită în cadrul coaliţiei „o soluţie alternativă” la premierul Florin Cîţu, informează Agerpres.