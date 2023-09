Departamentul de Poliţie din New York (NYPD) a anunțat că drogurile ascunse sub o zonă de joacă din creșă cântăreau între 8 și 10 kilograme. Una dintre substanțele găsite este Fentanilul. De asemenea, au fost descoperite accesorii legate de droguri.

Fotografiile publicate de NYPD arată mai multe pungi de plastic pline cu prafuri.

As part of an ongoing overdose fatality investigation in a Bronx daycare center on 9/15/23, a search warrant was conducted by @NYPDDetectives. A large quantity of Fentanyl, other narcotics, & drug paraphernalia was recovered in a trap floor in the play area at the daycare center. https://t.co/VycTB9hzpx pic.twitter.com/ZwaeukUHqS