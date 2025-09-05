Activități suspecte ale dronelor

În primele trei luni ale acestui an, au fost înregistrate peste 530 de observări de drone rusești deasupra teritoriului german. Acestea urmăresc rutele transporturilor militare europene pentru a identifica armele destinate Ucrainei.

Trei servicii de informații occidentale au raportat că „Actorii ruși trimit în mod regulat avioane de recunoaștere” deasupra Germaniei.

Ministerul Apărării german a confirmat că Bundeswehr este responsabil doar pentru propriile baze. Pentru restul infrastructurii, securitatea cade în sarcina Ministerului de Interne și a operatorilor civili.

Dronele rusești au fost observate în special deasupra bazelor militare, terminalelor GNL și liniilor feroviare. La baza aeriană Schwesing, unde soldații ucraineni sunt instruiți pe sistemele Patriot, au fost raportate șase drone suspecte în ianuarie.

Poliția din Schleswig-Holstein a confirmat că infrastructura critică germană este o posibilă țintă pentru spionaj și sabotaj. A fost înființată o unitate specializată pentru a face față acestei amenințări.

Lacune legislative

Modificarea Legii privind securitatea aeriană, care ar fi permis forțelor armate să doboare drone periculoase, nu a fost adoptată în ultima legislatură. Acest lucru a dus la întârzieri în contracararea amenințării.

David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”
Recomandări
David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”

Konstantin von Notz, membru al Partidului Verde, a criticat opoziția pentru blocarea propunerii anterioare din „considerente tactice de partid”.

Sebastian Fiedler, purtător de cuvânt SPD, a subliniat că responsabilitatea pentru apărarea împotriva dronelor trebuie să revină autorităților civile de securitate.

Noi măsuri insuficiente

Noul proiect de lege privind „securitatea militară” prezentat în august este considerat insuficient de către unii politicieni. Von Notz a declarat că „Este necesară o reglementare fundamentală care să structureze în mod cuprinzător și clar responsabilitățile pentru apărarea împotriva dronelor atât în sectorul militar, cât și în cel civil”.

Politicianul a criticat și lipsa de acțiune a guvernului: „În ansamblu, acest proiect arată, de asemenea, că guvernul german nu este încă în măsură să contracareze în mod adecvat amenințările extreme pe care le reprezintă atacurile hibride pentru democrația, economia și cetățenii noștri”.

Autoritățile germane se confruntă cu provocări semnificative în combaterea acestei noi forme de spionaj. Sunt necesare măsuri legislative și tehnice suplimentare pentru a proteja eficient infrastructura critică și securitatea națională în fața amenințării dronelor rusești.

Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție
Recomandări
Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție

Experții subliniază importanța unei abordări coordonate între autoritățile civile și militare. De asemenea, este esențială dezvoltarea de capabilități tehnice avansate pentru detectarea și neutralizarea dronelor ostile.

În ciuda eforturilor actuale, Germania rămâne vulnerabilă în fața acestei amenințări în creștere. Oficialii germani recunosc necesitatea unor acțiuni rapide și decisive pentru a contracara activitățile de spionaj ale Rusiei pe teritoriul lor.

Impactul asupra relațiilor germano-ruse

Aceste activități de spionaj au potențialul de a tensiona și mai mult relațiile deja deteriorate dintre Germania și Rusia. Berlinul a condamnat în repetate rânduri agresiunea Moscovei împotriva Ucrainei și a sprijinit sancțiunile UE împotriva Rusiei.

Utilizarea dronelor pentru spionaj pe teritoriul german reprezintă o nouă escaladare a conflictului diplomatic dintre cele două țări. Oficialii germani ar putea lua în considerare măsuri suplimentare împotriva Rusiei dacă aceste activități continuă.

În același timp, Germania trebuie să echilibreze nevoia de securitate cu menținerea canalelor de comunicare cu Moscova deschise. Experții în relații internaționale subliniază importanța dialogului diplomatic, chiar și în perioade de tensiune ridicată.

Bătălia epică a Fiscului din Vaslui pentru 1 euro pe lună dintr-o pensie deja impozitată în Spania: „Nu-mi pot recupera banii decât în instanță!”
Recomandări
Bătălia epică a Fiscului din Vaslui pentru 1 euro pe lună dintr-o pensie deja impozitată în Spania: „Nu-mi pot recupera banii decât în instanță!”

Implicații pentru securitatea europeană

Activitățile de spionaj ale Rusiei în Germania ridică îngrijorări mai ample cu privire la securitatea europeană. Alte țări NATO ar putea fi, de asemenea, ținte ale unor operațiuni similare.

Există apeluri pentru o coordonare sporită la nivel european în combaterea acestei amenințări. Uniunea Europeană și NATO ar putea juca un rol important în dezvoltarea de strategii comune și schimbul de informații.

Experții în securitate subliniază necesitatea investițiilor în tehnologii avansate de detectare și neutralizare a dronelor. De asemenea, este esențială îmbunătățirea securității cibernetice pentru a preveni piratarea sau manipularea dronelor.

Pe măsură ce tehnologia dronelor continuă să evolueze, Germania și aliații săi trebuie să rămână vigilenți și adaptabili. Dezvoltarea de noi capabilități defensive va fi crucială pentru a face față acestei amenințări în continuă schimbare.

România poate să doboare dronele care invadează spațiul aerian al țării

Președintele interimar Ilie Bolojan a semnat în mai 2025 legea apărării, care oferă autorităților posibilitatea de a doborî dronele care intră ilegal în spațiul aerian al României. Conform anunțului Administrației Prezidențiale, Bolojan a promulgat și decretul pentru legea privind desfășurarea misiunilor și operațiunilor militare pe timp de pace pe teritoriul României, precum și decretul pentru legea referitoare la controlul utilizării spațiului aerian național.

Ambele legi fuseseră adoptate de Parlament în februarie, însă AUR, POT și SOS le-au contestat la Curtea Constituțională. Instanța a respins ulterior sesizările, confirmând validitatea actelor legislative.

