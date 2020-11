DSP anunță o rată infectare dublă în Ilfov față de raportul GCS. De vină pentru rata greșită, ”o eroare în programul informatic”

Duminică, pentru județul Ilfov, Grupul de Comunicare Strategică a anunțat o rată de infectare cu noul coronavirus de 3,41 și 258 de noi cazuri în uiltimele 24 de ore.

Cifrele pentru Ilfov erau în scădere față de zilele trecute. Pe 24 noiembrie indicele era de 8,13, iar județul Ilfov ocupa locul doi în clasamentul județelor cu cea mai mare rată de infectare, însă în ultimele zile a coborât la pragul de 3.

Însă duminică seara, DSP Ilfov a anunțat că indicele este dublu față de cel anunțat inițial.

În urma verificării efectuate s-a constatat existența unei erori în programul informatic utilizat la calculul incidenței, eroare care a fost remediată în cursul zilei. După recalcularea datelor se constată că incidența la nivelul județului Ilfov este de 6,89 de cazuri la 1.000 de locuitori. Comunicatul transmis de DSP Ilfov duminică seară:

Sâmbătă, medicul epidemiolog Octavian Jurma a scris pe Facebook că autoritățile măsluiesc rata de infectare în județul Ilfov.

„Adevărul este că în Ilfov avem cea mai grava situație din țară în acest moment ceea ce înseamnă că și în Capitala țării lucrurile sunt scăpate de sub control de mult. (…) Ilfov are de zile bune cea mai mare incidență reală, normal sau standard din țară. Nu contează cum îi spunem, este incidența din care nu s-au scos cu mâna cazuri sub pretextul că sunt din focare. Mă îndoiesc ca 2/3 din populația din Ilfov sunt în azile sau în spitale! Într-o singură zi, diferența medie la 14 zile a scăzut cu mai mult de 20%! Ieri era de plus 1% azi de minus 20%, mai tare ca Pipăruș Petru! Probabil încearcă în exces de zel să demonstreze presei că măsurile de carantină funcționează din a treia zi nu din a treia săptămână”, a declarat medicul.

