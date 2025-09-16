Trotuarele, transformate în parcare ilegală

Sesizarea a venit de la un clujean nemulțumit, care a explicat cum duba staționată blochează accesul pe ambele trotuare.

„Este foarte frustrant să fii nevoit să intri în trafic cu căruciorul cu copilul. Atât trotuarul din dreapta, cât și cel din stânga sunt mereu ocupate de mașini. Pe lângă faptul că blochează accesul cu căruciorul, obturează și vizibilitatea când ieși în drumul principal”, a transmis acesta.

Cetățeanul a precizat că mașina a fost lăsată în același loc timp de mai multe zile, transformând intersecția într-o zonă de risc.

„Această dubă este aici de mai multe zile. Toată această intersecție este o mare problemă”, a mai spus el, cerând sprijinul autorităților.

Soluții cerute autorităților locale

În mesajul său, bărbatul propune ca trotuarele din intersecție să fie protejate cu stâlpișori sau prin alte soluții care să prevină parcarea neregulamentară.

„S-ar putea pune stâlpișori până în intersecție sau, dacă există, altă modalitate. Mulțumesc anticipat pentru eventualitatea găsirii unei soluții!”, a transmis clujeanul.

Cazul atrage atenția asupra lipsei de controale și asupra parcărilor abuzive care afectează viața de zi cu zi a pietonilor. În special părinții cu copii mici și persoanele cu dizabilități sunt cei mai afectați, fiind obligați să meargă pe carosabil, expuși traficului intens.

Problema trotuarelor blocate apare în toată țara

Situația din Cluj nu este una singulară. În orașe precum Sibiu, Constanța, Timișoara sau Iași au fost raportate cazuri similare, în care mașinile parcate neregulamentar au blocat trotuarele și au pus pietonii în pericol.

La Sibiu, un vârstnic cu cadru a fost nevoit să meargă pe carosabil din cauza autoturismelor urcate pe trotuar, la Constanța, Foscus Press a relatat că un SUV a fost surprins blocând complet accesul în cartierul Tomis Nord, iar la Iași localnicii au reclamat că lângă o școală trotuarul a devenit aproape permanent ocupat de mașini, potrivit publicației Ziarul de Iași. În Timișoara, Poliția Locală a primit numeroase sesizări privind camioane și autoturisme abandonate pe trotuare sau spații verzi.

Toate aceste cazuri arată că problema parcărilor ilegale afectează tot mai multe comunități, iar lipsa de măsuri ferme îi obligă pe pietoni să se expună zilnic pericolelor din trafic.

