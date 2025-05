Dughin instigă la revoluție

„Macron a intervenit deschis în alegerile din România și nimeni nu va comenta acest lucru. UE este o dictatură liberală pură. Fără o revoluție totală, europenii nu au nicio șansă să-și recâștige voința politică reală”, a scris Dughin luni, pe contul său de X (fost Twitter), sugerând că rezultatul scrutinului din România ar fi fost influențat de liderii europeni și că acesta ar fi moticul pentru care George Simion ar fi pierdut alegerile.

Macron has openly intervened in Romanian elections once more nobody will remark it. EU is pure liberal dictatorship. Without full scale revolution Europeans have no chances to restore correct representation of will of people. — Alexander Dugin (@AGDugin) May 18, 2025

Mesajul a venit după turul 2 al alegerilor prezidențiale din România, unde candidatul AUR, George Simion, a fost eliminat din cursă cu 5.339.053 de voturi, adică 46,40%, față de contracandidatul său, Nicușor Dan, care a obţinut 6.168.642 de voturi, 53,60%.

Dughin, după primul tur al alegerilor prezidențiale: „Este Antihristul împotriva oamenilor”

Anterior, după primul tur al alegerilor prezidențiale, Dughin publicase un mesaj și mai dur, în care susținea că victoria lui Simion ar putea fi anulată de forțele globaliste.

Simeon had gained in Romania. Globalists either kill him, or cancel results of elections. It is no more political battle. It is Antichrist against humans. — Alexander Dugin (@AGDugin) May 5, 2025

„Simion a câștigat în România. Globaliștii fie îl omoară, fie anulează rezultatele alegerilor. Nu mai este o luptă politică. Este Antihristul împotriva oamenilor”, a scris Dughin, sugerând că înfrângerea lui Simion ar fi parte dintr-un conflict „apocaliptic” între bine și rău.

Cine este Alexander Dughin și de ce contează ce spune

Alexander Dughin este considerat un personaj-cheie în modelarea ideologiei imperiale promovate de regimul Putin. El este autorul teoriei „Eurasiei”, care promovează un bloc geopolitic autoritar opus valorilor liberale occidentale. Opiniile sale sunt extremiste, iar influența lui în Rusia este controversată, dar reală.

Dughin s-a remarcat de-a lungul anilor prin sprijinul oferit liderilor extremiști din Europa și prin teoriile conspiraționiste pe care le promovează. Moartea fiicei sale, Daria Dughina, într-un atentat cu bombă în 2022, a fost urmată de acuzații directe către Occident.

