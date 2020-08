„Vechile metode le coroborez aici cu exprimarea domnului preşedinte interimar care a spus că a trecut vremea tătucilor. Cred că s-a referit la tătucul Stalin pe care chiar şi eu, care nu sunt atât de noi în PSD, nu îl recunosc ca a fi făcut parte vreodată din PSD. Poate că e bine ca la adresa liderilor noştri din trecut să ne exprimăm cu mai multă atenţie, că printre aceştia a fost Ion Iliescu, Adrian Năstase şi ar fi cazul să ne măsurăm un pic înălţimea, chiar dacă rigla sau ruleta pe care o folosim arată câteva sute de centimetri”, a declarat Dumitru Buzatu în cadrul video-conferinței de azi.

Liderul PSD Vaslui a precizat că schimbarea în PSD nu trebuie să fie doar „o cosmetizare” a conducerii.

„Nu e vorba aici de a ne supune în permanenţă percepţie momentane. I-am auzit şi astăzi pe unii dintre colegi spunând că vom respecta întotdeauna opinia oamenilor. Eu am crezut că am ascultat cu atenţie şi am încercat să traducem în măsuri, în politici foarte serioase, opinia oamenilor. În acelaşi timp, v-am spus de mai multe ori că opinia nu e cel mai tare element de cunoaştere şi uneori opiniile sunt false şi noi, care trebuie să facem analize foarte serioase, uneori trebuie să ne asumăm combaterea opiniilor false”, a mai spus Dumitru Buzatu.

PSD își alege astăzi noua conducere, într-un congres care nu aduce mari surprize. Președintele interimar Marcel Ciolacu va deveni președinte deplin, având un singur contracandidat – Teodor Teodorivici, care nici măcar nu este prezent la reuniunea de la Palatul Parlamentului.

Congresul extraordinar al PSD se desfășoară în condiții speciale, fiind luate mai multe măsuri anti-COVID. Doar câțiva lideri de află la reuniunea de la Palatul Parlamentului, ceilalți lideri din țară intrând prin videoconferință.

Citeşte şi:

Lia Olguța Vasilescu și Paul Stănescu, atacuri la liberali:„Eu am denumit Guvernul Orban, Guvernul o să”. Stănescu:„Avem o singură variantă: victoria”

Mesajul lui Firea pentru cei care au plecat din PSD: „Nu uitaţi că există o vorbă, baronii galbeni iubesc trădarea, dar nu îi iubesc pe trădători”

Codrin Ștefănescu, mesaj înainte de Congresul PSD:„O să fie doar o glumă macabră! Cu aranjamente dinainte ticluite, ca să iasă Ciolacu”

PARTENERI - GSP.RO O vedetă TV a fost concediată după două decenii! Când șefii au văzut imaginile, au dat-o afară imediat. Ce a putut să facă

PARTENERI - PLAYTECH Cea mai dăunătoare legumă din România. Îngrașă cel mai mult și noi o consumăm zilnic

HOROSCOP Horoscop 22 august 2020. Fecioarelor le-a venit și lor rândul să fie în cea mai bună formă