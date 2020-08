„PSD s-a bazat de-a lungul timpului pe tătuci și în mod evident acest lucru nu a făcut bine partidului și nici României. Vremea tătucilor a apus, eu sunt un om de echipă.(…)România are nevoie de PSD. România are nevoie de o stângă puternică. Are nevoie de siguranţă, reconstrucţie şi creşterea nivelului de trai. Astăzi doar PSD reprezintă stânga românească şi valorile sale. Vrem să rămânem un partid conservator, care se uită mai degrabă în spate, în trecut sau vrem să ne transformăm în partid modern, care se uită spre viitor, spre progres? Societatea românească s-a schimbat, la fel şi nevoile românilor”, a declarat Marcel Ciolacu sâmbătă.

Marcel Ciolacu a mai spus că PSD trebuie să lase în spate greșelile din trecut și să se modernizeze.

„Vrem să ascultăm oamenii sau să rămânem prizonierii vechilor metode de a face politică. PSD îi va apăra pe cei vulnerabili, pe mame şi copii, pe cei tineri. Dar trebuie să fim aproape de toţi românii din clasa de mijloc, lângă toţi românii care muncesc în HORECA, lângă medici, lângă fermieri, cei care trudesc din greu pentru micile afaceri de familie, lângă cei care vor să se întoarcă în ţară. Suntem puţini în această sală, dar foarte mulţi în ţară. (…)Trebuie să ne rupem astăzi de acest trecut. Justiţia trebuie făcută în sala de judecată, nu la partid, nu la televizor, nu la Administraţia Prezidenţială. Reforma în justiţie trebuie făcută de magistraţi, de CSM, de asociaţii”, a mai spus Ciolacu.

Președintele interimar al PSD a mai spus că în mandatul său justiţia acolo unde îi este locul, în sala de judecată.

„Viitorul PSD înseamnă toleranţă zero faţă de corupţie şi abuzuri. Viitorul PSD înseamnă o strânsă colaborare cu familia social-democrată europeană. Aceasta e calea PSD, a unui partid modern, cu privire spre viitor şi atent la nevoile cetăţenilor”, a mai spus social-democratul.

Din discurusul lui Marcel Ciolacu nu au lipsit nici atacurile la adresa liberalilor.

„Toate guvernările de dreapta au făcut rău României, dar cele 9 luni de guvernare a lui Orban le-au întrecut pe toate. Acest Guvern a îndatorat ţara pe trei generaţii. PNL şi Iohannis se împrumută cu 1.000 euro pe secundă, dar la români şi firmele româneşti nu a ajuns niciun leu. Raporturile Curţii de Conturi şi anchetele DNA arată jaful făcut de PNL. Un guvern care apără interlopii şi pedofilii trebuie să plece. Un guvern care nu creşte salarii şi pensii trebuie să plece. PSD va continua să îi apere pe cei care au muncit o viaţă şi care merită o pensie decentă. Trebuie să vorbim de creşterea alocaţiilor, a salariului minim, trebuie să protejăm veniturile şi să apărăm drepturile tuturor angajaţilor, mai ales ale celor din companiile private care muncesc mai mult de opt ore pe zi”.

De asemenea, Marcel Ciolacu a spus că este optimist în privința alegerilor locale.

„Eu cred în victoria noastră în alegerile care urmează, avem cei mai buni oameni, cea mai mare experiență. Avem prima șansă, depinde numai de noi, de munca noastră de puterea noastră să transformăm această șansă într-o victorie”.

