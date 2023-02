După 7 ani petrecuți în Polonia, un român e tot uluit de prețurile de acolo: „La noi te duci la market și nu știi pe ce ai dat 200-300 de lei”. Ce este însă scump

Conform statisticilor oficiale poloneze, la finele lui 2021, numărul cetăţenilor români cu şedere înregistrată în Polonia era de 4.861 persoane. Este o informare oficială a Ministerului Afacerilor Externe. Probabil, cel mai cunoscut român pentru microbiștii polonezi este, și nu de ieri, de azi, Cornel Râpă, fundașul dreapta de 33 de ani al lui KS Cracovia.

Mulți români au venit și au plecat în Ekstraklasa, mulți neadaptându-se în prima ligă poloneză, dar apărătorul, unul dintre căpitanii formației, a rezistat cu brio acolo. Și se laudă cu atingerea unei cifre impresionante în primul eșalon polonez, peste 200 de meciuri, la o echipă de top, locul 6 în Ekstraklasa.

Într-un moment de relaxare alături de copilul său

Chiar dacă nu fost băgat în seamă la echipa națională a României, Cornel se poate lăuda cu 10 trofee în total. Impresionant! A câștigat titlul cu Oțelul și apoi cu FCSB, are două cupe și cu Cracovia. Cei aproape șapte ani în Polonia îi împarte în mod egal, între Pogon Szczecin și KS Cracovia.

„Chiar dacă te chinui, apreciază că le înveți limba”

Într-o discuție pentru Libertatea, fostul campion al României a recunoscut că după atâția ani în Polonia s-a gândit, alături de soție, dacă să se stabilească definitiv acolo. „Am avut anumite discuții cu soția, dar nu. Acasă e acasă. Oricum, sper să mai rămân multă vreme în Polonia, până la finalul carierei chiar. Cea mai grea este limba. E foarte grea. Ca și facilități, din toate punctele de vedere, sunt foarte OK. Străzi, infrastructură, lumea e mai calmă, nu e trafic. Asta e ceea ce apreciz, dar limba este destul de grea. Mă descurc cu ea, atât. Merg la bancă, pot sa înțeleg discuții, să rezolv problemele. Ei sunt foarte patrioți. Trebuie să înveți poloneză. E esențial pentru ei. Chiar dacă te chinui, ei apreciază asta”, a comentat Cornel Râpă.

„Sunt mai reci ca oameni”

În continuare, pentru Libertatea, a developat detalii care l-au cucerit cu viața în țara de adopție, după experiența la Szczecin, oraș de peste 400.000 de locuitori, și acum la Cracovia, 800.000 de locuitori, al doilea oraș al țării după capitala Varșovia.

„Viața în Polonia e mai liniștită. Și asta îmi place cel mai mult. Și când merg la antrenament lumea nu e agitată. Într-adevăr sunt mai reci ca oameni, dar dacă reușești să te împrietenești cu ei iți oferă tot ce au mai bun. Noi suntem mai latini, mai prietenoși, mai plini de viață, mai glumeți. Mi-au venit câțiva polonezi la nuntă. La Cracovia, fiind și mai mulți străini, fiecare e cu treaba lui, cu viața lui”, a mărturisit fotbalistul.

Chirii și imobiliare scumpe

Și mai are un motiv să-i placă Polonia. Prețurile în viața de zi cu zi. „Prețurile sunt mai OK. Viața e mai ieftină. Din ce am observat, prețul chiriilor și al apartamentelor sunt mult mai mari, dar nivelul de trai e mai OK. O chirie la Cracovia ajunge la 3-4.000 de euro pentru un apartament cu trei camere, e destul de piperat. Iar un living și o cameră la 1.500 de euro. Prețurile la imobiliare mult mai mare decât la noi. Dar e mai ieftin în viața de zi cu zi, așa mi se pare mie. Eu consum pâine fără gluten, 7-8 lei în banii lor, în zloți, pe când în România este dublu. La noi te duci la market și nu știi pe ce ai dat 200-300 de lei. În Polonia umpli coșul de banii ăștia”, a povestit Cornel.

„În București ajungeam nervos la muncă, aici fac același număr de minute, dar sunt calm”

Ce-l încântă pe lângă prețurile accesibile? „Polonezii au împrumutat mult de la germani, sunt mai calmi. Noi suntem stresați, agitați. În București făceam 40 de minute până la antrenament, în trafic, ajungeam nervos. În Polonia, faci poate același timp, dar ajungi calm, fără să ți se bage nimeni în trafic, fără înjurături, nu se uită nimeni urât. OK, poate că polonezii ar putea împrumuta căldura noastră umană, dar și noi ar trebui să luăm din bunul lor simț, din stilul de viață mai lipsit de stres”, a conchis apărătorul.

