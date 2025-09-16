Finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027, proiectul reprezintă o inițiativă strategică menită să dezvolte alfabetizarea funcțională a elevilor din ciclurile primar și gimnazial (ISCED 1-2) în cinci domenii esențiale: lectură, matematică, științe, educație civică și educație digitală.

„În acest scop, vor fi proiectate și implementate intervenții integrate care includ elaborarea unui cadru de evaluare a nivelului de alfabetizare funcțională (standarde, seturi de itemi și teste de evaluare), dezvoltarea competențelor cadrelor didactice și implementarea unui mecanism pilot de intervenție pentru alfabetizarea funcțională a elevilor, cu perspectiva extinderii acestuia la nivel național”, se arată în comunicatul Ministerului Educației.

Proiectul se adresează următoarelor grupuri țintă: minimum 37.500 de cadre didactice (personal didactic de predare și personal de conducere, îndrumare și control), care vor participa la activități de dezvoltare profesională în domeniul alfabetizării funcționale și minimum 15.000 de elevi din 176 de școli primare și gimnaziale selectate la nivel național.

Implementarea proiectului va dura 48 de luni, începând cu 1 octombrie 2025, și se va desfășura în parteneriat cu Institutul de Științe ale Educației (IȘE), Casele Corpului Didactic (CCD) Alba, Argeș, Dolj, Ilfov și Suceava, precum și Inspectoratele Școlare Județene (ISJ) Alba, Argeș, Dolj, Ilfov și Suceava.

Valoarea eligibilă totală a proiectului este de 207.160.606,80 lei, din care suma nerambursabilă din fonduri europene (FEDR/FSE+/FC/FTJ) se ridică la 166.709.127,57 lei.

Ministrul Daniel David a subliniat că „o problemă esențială a sistemului nostru de educație o reprezintă nivelul ridicat de analfabetism funcțional, care constituie un risc pentru securitatea națională, vulnerabilizând țara în fața manipulării prin narațiuni conspiraționiste și împiedicând dezvoltarea unei societăți bazate pe cunoaștere.

Potrivit ministrului educației, „acest proiect permite pilotarea intervențiilor instituționale recente, prin programele remediale introduse la nivel primar (2 ore/săptămână) și gimnazial/liceal (timp alocat cadrului didactic per disciplină), axate pe: consolidarea competențelor existente, dezvoltarea competențelor țintă nedezvoltate, aplicarea cunoștințelor în viața cotidiană și dezvoltarea competențelor pentru performanță.”

În urmă cu două săptămâni, Daniel David a anunțat că „nu mai sunt bani de burse și salarii tot anul”.

