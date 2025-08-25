Dacia Duster, lăudată de inspectorii ITP din Spania

Inspectorii care își desfășoară activitatea în cadrul stațiilor ITP din Spania consideră Dacia Duster ca fiind „o mașină eficientă, fiabilă și economică”.

„Mașina asta iese mereu bine”, spune un inspector ITP în timp ce verifică starea tehnică și conformitatea cu normele legale privind siguranța și emisii a celui mai ieftin SUV de pe piață, potrivit publicației spaniole El Debate.

Sursa citată menționează că este dificil să găsești în Spania experți în domeniul auto cu mai multe cunoștințe în materie de calitate și fiabilitate decât inspectorii ITP. Zilnic, zeci de mașini trec prin mâinile lor, arătându-le defectele.

Astfel, stația ITP devine un adevărat instrument de tortură pentru multe autovehicule.

O mașină simplă, dar bine construită

În cazul modelului Dacia Duster, experții ITP din Spania au multe cuvinte de laudă. Așa cum explică expertul, este vorba despre o „mașină simplă, dar bine construită”, o mașină concepută din punct de vedere mecanic pentru a rezista în timp și a nu crea probleme, două dintre principalele efecte ale simplității sale.

De asemenea, mașina dispune de unul dintre cele mai fiabile motoare ale mărcii franceze, cu un consum foarte rezonabil și o funcționare excelentă.

Dacia Duster se află întotdeauna printre cele mai vândute mașini de pe piața spaniolă în categoria SUV-urilor, atât datorită prețului său rezonabil, sub 19.000 de euro, cât și a faptului că oferă motoare pe benzină, hibride și chiar tracțiune 4×4 și schimbător automat.

Influenceriță britanică obsedată de Dacia Duster

De asemenea, o influenceriță britanică, populară pe TikTok, a postat, recent, un clip în care vorbește la superlativ despre Dacia Duster. Mașina extrem de accesibilă în Regatul Unit i-a furat inima fetei, care se declară obsedată de autoturismul românesc.

Clipul britanicei a ajuns viral pe TikTok. „Eu pur și simplu iubesc acest Dacia Duster. Am văzut aproximativ 10 astfel de mașini azi și este un semn pentru mine”, a povestit ea într-un clip video postat pe TikTok.



