Anunțul a fost făcut de Biroul Președintelui Ucrainei, care a confirmat că la ceremonia din Țările de Jos au participat oficiali guvernamentali, reprezentanți ai diasporei locale și clerici ai Bisericii Greco-Catolice Ucrainene.

Pasul următor este aducerea în Ucraina și reînhumarea acestuia la Cimitirul Memorial Militar Național, situat în imediata apropiere a capitalei Kiev.

Cutia de ciocolată cu explozibil

Evhen Konovaleț a rămas în istorie nu doar prin rolul său politic, ci și prin modul dramatic în care a fost eliminat de serviciile secrete sovietice.

În mai 1938, pe când se afla în exil la Rotterdam și încerca să obțină sprijin internațional pentru cauza ucraineană, Konovaleț a fost ținta unei operațiuni de asasinat minuțios planificate de Moscova.

Un agent sovietic sub acoperire, Pavel Sudoplatov, care reușise să se infiltreze în cercul de încredere al Organizației Naționaliștilor Ucraineni (OUN), i-a oferit liderului ucrainean un cadou aparent inofensiv: o cutie cu bomboane de ciocolată.

În interiorul cutiei era ascuns un dispozitiv exploziv cu ceas. Deflagrația produsă pe o stradă din Rotterdam l-a ucis pe loc pe Konovaleț, șocând comunitatea internațională la acea vreme.

Cine a fost Evhen Konovaleț

Evhen Konovaleț (1891–1938) a fost un comandant militar și lider politic ucrainean, personalitate centrală a mișcării naționaliste din Ucraina. În Primul Război Mondial, a luptat ca ofițer în armata austro-ungară.

A condus Corpul Pușcașilor de Sich din Galiția în Războiul de Independență al Ucrainei (o unitate militară de elită, creată în 1914, în cadrul Imperiului Austro-Ungar, care a luptat pentru crearea unui stat ucrainean suveran după prăbușirea Imperiului Rus) și a fost primul președinte al Organizației Naționaliștilor Ucraineni (OUN).

După înfrângerea Ucrainei în Războiul de Independență din 1917–1921 și împărțirea teritoriului național între Uniunea Sovietică și Polonia, Konovaleț a refuzat să abandoneze lupta.

Acesta a înființat în 1920 Organizația Militară Ucraineană (UVO), iar ulterior, în 1929, Organizația Naționaliștilor Ucraineni (OUN).

A condus organizația din afara țării (din țările europene precum Germania, Elveția și Italia), construind rețele de sprijin și birouri de presă pentru cauza ucraineană.

De asemenea, a lucrat la unificarea diasporei ucrainene și a mișcării secrete de rezistență și a pledat pe lângă guvernele occidentale pentru cauza țării sale, avertizând timpuriu că expansionismul Moscovei reprezintă un pericol major pentru securitatea Europei.

Drumul spre Panteonul Național al Eroilor

Repatrierea lui Evhen Konovaleț nu este un eveniment izolat. Ea urmează aducerii în țară a rămășițelor lui Andrîi Melnîk, un alt comandant militar de marcă din secolul trecut, care a preluat conducerea facțiunii OUN-M după asasinarea lui Konovaleț.

Aceste demersuri fac parte dintr-o strategie mai amplă a autorităților de la Kiev de a înființa un Panteon Național.

Proiectul își propune să aducă împreună, într-un spațiu memorial unic, pe toți cei care au luptat pentru suveranitatea țării, de la personalitățile istorice din secolele trecute până la eroii căzuți în conflictul actual.

Deși ceremoniile de exhumare și repatriere sunt în plină desfășurare, reprezentanții guvernamentali au precizat că o listă definitivă a personalităților care vor fi incluse în Panteonul Național va fi stabilită oficial abia după adoptarea cadrului legislativ aflat în prezent în dezbatere.

Cum dată exactă a reînhumării de la Kiev urmează să fie comunicată, aducerea lui Konovaleț în pământul natal rămâne un moment cu un puternic impact simbolic pentru memoria colectivă a Ucrainei.

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