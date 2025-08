De când se știe, Ecaterina Tătărușanu, din Iași, se luptă cu paralizia cerebrală, o nemiloasă boală care i s-a cuibărit în trup încă de când era bebeluș. Maladia i-a furat apoi copilăria, i-a adus numai suferință și i-a desenat viitorul în tușe sumbre. Acum, de la o clinică de specialitate din Austria vine un licăr de speranță într-o viață ceva mai bună, dar pentru a putea primi acel tratament regenerator cu celule stem recomandat de medicii austrieci, Ecaterina, în vârstă de 12 ani, are nevoie cât mai urgent de 13.500 de euro.

Ecaterina a ajuns de la botez direct la spital, din cauza unei crize

Primele file ale dramaticei povești de viață a Ecaterinei – aflată în programul de susținere al Fundației Ringier România – s-au scris imediat după naștere. Fetița, care pe perioada sarcinii a stat poziționată transversal în pântecul mamei sale, a făcut o criză de apnee (n.r. – nici nu inspiri, nici nu expiri, se oprește respirația) și s-a înnegrit chiar în brațele mamei.

„Abia o născusem când, în brațele mele, a făcut acea criză în care nu respira. O asistentă a luat-o imediat și mi-a adus-o a doua zi spunându-mi că fetița e bine. Acasă însă a început să facă astfel de crize din ce în ce mai des. Nu respira și se înnegrea… Chiar la botez a făcut o astfel de criză, motiv pentru care am fost urgent la spital, unde am rămas internate 14 zile.

Treptat, am început să observ și că nu își ține bine capul, și că nu se poate rostogoli ca bebelușii de vârsta ei. Medicii la care am dus-o pe micuța noastră Ecaterina ne-au spus că e un copilaș mai leneș și i-au dat doar vitamine. Ne-au spus să așteptăm un an… Și am așteptat, iar când am mers la medic pentru vaccin, am zis că o să cadă cerul pe noi… Au diagnosticat-o cu paralizie cerebrală!”, pășește printre amintiri dureroase Adriana Tătărușanu (33 de ani), mama Ecaterinei.

Ecaterina e bolnavă de când se știe

Investigațiile computerizate (CT, RMN) și consultul neuropsihiatrului au dat, fără echivoc, verdictul dur. Ecaterina suferea într-adevăr de paralizie cerebrală! A fost momentul în care micuța Ecaterina, care avea un an, a intrat în hățișurile unui coșmar din care nu a mai reușit să iasă nici până astăzi, cu toate eforturile ei și ale bieților părinți. Copilăria i-a dispărut ca la un semn, înghițită de „monstrul” care i-a prins trupul în capcana lui, iar viața i s-a mutat pe holurile spitalelor și în cabinetele specialiștilor în tot felul de proceduri de întărire a musculaturii, care a început să cedeze rapid.

Prinsă în ghearele bolii care nu i-a mai dat drumul de 12 ani, Ecaterina nu a pășit niciodată pragul unei școli. S-a bucurat, în felul ei, doar de educație prin joacă, asistată de profesori chemați la domiciliu. Orele de somn aproape că au dispărut – abia dacă doarme o oră, două spre dimineață -, locul cuvintelor a fost luat de onomatopee, de sunete ascuțite despre care cu greu părinții pot ști dacă sunt de durere sau dacă vrea să spună ceva.

Fetița a stat trei luni cu tot corpul în ghips

Coloana vertebrală i s-a deformat dramatic (n.r. – fetița suferă de scolioză toraco-lombară), iar la un moment dat, piciorușele i-au cedat. „Când avea doi anișori, micuța noastră a stat trei luni în ghips, tot corpul. A fost cumplit, și tot nu am reușit să rezolvăm ceva…”, mai spune mama fetiței suferinde.

Un licăr de speranță vine din Austria. Procedura costă 13.500 de euro

Acum, după 12 ani de chin, lungi cât o viață de om, pentru Ecaterina există un licăr de speranță. Când a văzut că în România, medicii nu-i dau șanse copilei sale, mama sa a cerut ajutor în străinătate. După un eșec în Turcia, dosarul i-a fost admis la Clinica „Kobinia Med”, din Viena. Specialiștii austrieci au studiat cazul și au recomandat un tratament regenerativ, un transplant cu celule stem recoltate de la bebeluși sănătoși din SUA.

O procedură unică, dar care costă 13.500 de euro, bani pe care părinții Ecaterinei nu îi au. De aceea, bieții oameni fac un apel de suflet către toți aceia care le pot ajuta fetița să ducă o viață ceva mai bună, cu mai puțină suferință.

„Vă implor să ne ajutați să-i oferim fetiței noastre și o altfel de viață!”

„Acest tratament este unica noastră speranță într-o ameliorare a suferințelor prin care trece fetița noastră. Însă pentru a ajunge acolo (n.r. – clinica „Kobinia Med”, din Viena) avem nevoie de 13.500 de euro, bani care includ doar tratamentul. Nici programarea nu o putem face, pentru că nu avem avansul de 3.000 de euro… În plus, ne mai trebuie bani pentru transport, cazare, masă…

Vindecarea ar fi o minune, dar măcar cu acest tratament regenerativ cu celule stem extrase de la bebeluși să-i putem alina suferințele, să-i îmbunătățim cât de puțin calitatea vieții distrusă de boală… De aceea, oameni cu suflet mare, vă implor să ne ajutați cu cât de puțin pentru a putea astfel să-i oferim fetiței noastre și o altfel de viață pe care nu a trăit-o niciodată”, este apelul disperat pe care Adriana, mama Ecaterinei, îl face prin intermediul Fundației Ringier România.

Procedura de injectare a celulelor stem este unică

Medicina regenerativă este domeniul care se ocupă cu regenerarea, repararea sau înlocuirea celulelor, organelor sau țesuturilor bolnave sau deteriorate. Acest tip de medicină include generarea și utilizarea celulelor stem terapeutice, ingineria țesuturilor sau producerea de organe artificiale. Este vorba de o singură procedură, extracția celulelor stem, de exemplu, din măduva osoasă, și aplicarea lor prin puncție lombară. (n.r. – informații obținute de pe site-ul clinicii „Kobinia Med”, din Viena)

Cei care doresc să o ajute pe Ecaterina o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «ECATERINA» sau folosind următorul cont al Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – LEI

Donează prin SMS, online, prin PayPal sau transfer ori redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone, utilizatorii nu plătesc TVA.

