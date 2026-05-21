Executivul european avertizează că măsurile de austeritate, inflația ridicată și scumpirea energiei vor diminua consumul intern și vor afecta nivelul de trai al populației.

România, ritm economic lent și inflație în creștere

Comisia Europeană estimează o creștere economică de doar 0,1% în 2026, în timp ce inflația ar putea accelera la 7%, față de 6,8% în 2025.

„Consolidarea fiscală în curs și inflația ridicată a energiei vor reduce și mai mult veniturile reale disponibile, ducând la scăderea consumului intern și a importurilor”, se precizează în raport.

Populația va resimți direct efectele austerității, cu salariile și pensiile sectorului public rămânând înghețate în 2025 și 2026.

În plus, puterea de cumpărare va fi erodată de creșterea prețurilor. Indicatorii economici relevanți, cum ar fi scăderea încrederii consumatorilor, reducerea vânzărilor din retail, slăbirea producției industriale și declinul turismului intern, indică o deteriorare constantă a economiei.

Piața muncii, sub presiune

Șomajul este estimat să crească moderat la 6,3% în 2026, după ce piața muncii a început să se scadă încă din 2025.

Totuși, Bruxelles-ul subliniază că investițiile finanțate din fonduri europene și exporturile nete vor susține parțial economia.

Investițiile publice în infrastructură ar urma să crească odată cu finalizarea proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar sectorul construcțiilor rezidențiale își continuă revenirea.

Comisia Europeană: Datoria publică va crește accelerat, la 63,4% din PIB în 2027

Deficitul bugetar este prognozat să scadă treptat, de la 7,9% din PIB în 2025 la 6,2% în 2026 și 5,8% în 2027, datorită măsurilor de austeritate, creșterii taxelor și reducerii cheltuielilor curente.

Cu toate acestea, datoria publică va continua să crească accelerat, ajungând la aproximativ 63,4% din PIB în 2027, de la mai puțin de 55% în 2024.

Deficitul de cont curent urmează să se reducă gradual, ajungând la 6,4% din PIB până în 2027.

Comisia estimează că economia României ar putea reveni pe o traiectorie ascendentă în 2027, odată cu temperarea inflației și îmbunătățirea condițiilor de finanțare.

Inflația este prognozată să coboare la 3,7% în 2027, apropiindu-se de intervalul țintă stabilit de Banca Națională a României.

Investițiile și cheltuielile pentru apărare

Raportul Comisiei Europene mai arată că cheltuielile pentru apărare vor crește de la 1,5% din PIB în 2025 la 1,8% în 2027, inclusiv prin finanțări europene din programul SAFE.

Totodată, incertitudinea politică internă și riscurile geopolitice continuă să afecteze încrederea investitorilor, punând în pericol ajustarea fiscală necesară pentru stabilizarea economică.

Prognoza economică subliniază provocările majore cu care România va trebui să se confrunte în următorii ani, într-un context marcat de măsuri de austeritate și instabilitate politică.