Ecranele vs telefoanele mobile: care sunt mai periculoase?

Potrivit lui Kuzmanović, nu există analize detaliate sau statistici care să compare în mod direct utilizarea ecranelor din mașini cu cea a telefoanelor mobile în timpul condusului. Cu toate acestea, el subliniază că ambele pot afecta în mod similar atenția șoferilor.

„Telefonul mobil și dispozitivele tehnologice din vehicul distrag atenția șoferului în diverse moduri. Pot provoca distrageri auditive, prin sunete, cognitive, prin direcționarea gândurilor spre alte activități cum ar fi conversațiile, sau biomecanice, prin interacțiunea fizică cu aceste dispozitive în loc să vă concentrați pe condus”, a explicat Kuzmanović.

El a adăugat că distragerea vizuală este cea mai periculoasă, deoarece implică îndepărtarea privirii de la drum.

Riscurile utilizării ecranelor din mașină și cum le putem diminua

Kuzmanović a oferit un exemplu concret pentru a ilustra riscurile: „De exemplu, la 50 km/h, un vehicul parcurge 14 metri într-o secundă. Dacă privim ecranul două secunde doar pentru a citi un mesaj, este echivalent cu a conduce cu ochii închiși pe o distanță de 28 de metri. În acest timp, situația de trafic se poate schimba, ceea ce duce la creșterea timpului de reacție”.

Conform specialistului, utilizarea acestor dispozitive crește de cel puțin patru ori riscul de accidente rutiere și prelungește timpul de reacție al șoferilor cu aproximativ 50%.

Kuzmanović a subliniat că șoferii care folosesc frecvent dispozitive multimedia sunt mai predispuși la accidente rutiere. Recomandarea sa principală este ca dispozitivele din vehicul să fie folosite cât mai puțin sau să fie setate înainte de începerea călătoriei, pentru a reduce riscurile asociate distragerii atenției.

