Editorial de Claudiu Săftoiu. Sentința pentru Dragnea, contrată cu mitingul ceaușist PSD

Mitingul anunţat de PSD, pentru sâmbătă, 9 iunie, pe însearat, în Piaţa Victoriei din Bucureşti, este o batjocură la adresa membrilor de partid social-democraţi. Îndeobşte oameni serioşi, disciplinaţi, cu un comportament social conformist, venind din toate zonele societăţii, membrii de rând ai PSD sunt aduşi cu forţa la Bucureşti, la un eveniment ceauşist, pentru a-l apăra de mâna legii pe un singur om: Liviu Dragnea. Un clip video motivaţional produs de PSD propune câteva predicate: "Ne-au ascultat telefoanele şi noi am acceptat"; "Au ameninţat guvernarea şi noi am tăcut"; "Am tăcut destul. Acum vom vorbi şi noi"; "Dacă-ţi pasă, vino în stradă". Ce legătură au aceste afirmaţii, cu oamenii de rând, fie ei membri de partid, sau nu ? Niciuna.