(Educație cu BRIO.ro) Testarea standardizată Brio vine în ajutorul elevilor și al părinților. Dragoș Iliescu, fondatorul Brio: „E absolut normal să ai un evaluator independent care să-ți spună dacă copilul tău face bine sau nu” (Publicitate)

Fiecare știe, din experiența proprie sau a copilului său, despre subiectivitatea unei note. Poate că profesorul nu te are la inimă, poate e unul dintre cei mai severi, la care un opt e echivalent cu un zece, sau poate, din contră, te cocoloșește prea mult. Rezultatul e mereu același: nu știi cu siguranță care este nivelul tău real de cunoștințe. Asta îi afectează și pe copii, mai ales cei din anii terminali, care se pregătesc de examene unde nu vor fi evaluați de profesori necunoscuți, dar și pe părinți, care, de multe ori, nu înțeleg dacă și unde trebuie să intervină în educația copiilor lor.

Odată cu Brio, lucrurile se limpezesc. Brio e o companie românească fondată anul trecut de Dragoș Iliescu, profesor universitar și expert al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), cea care face testele PISA.

Într-un interviu în studiourile Libertatea, fondatorul Brio a vorbit despre ce înseamnă testarea standardizată și cum îi ajută Brio pe elevi să lucreze eficient către un scop clar – fie că e vorba de o notă bună la examene, fie că e vorba de a progresa constant.

Ce propune Brio e simplu: testare standardizată pentru elevi, din clasa întâi până în clasa a douăsprezecea, construită pentru programa școlară din România. Totul se petrece online, pe www.brio.ro. Deocamdată, testele disponibile sunt pentru matematică și pentru limba și literatura română. Dragoș Iliescu, fondatorul Brio, a dezvăluit că urmează să fie lansate, în curând, și teste pentru științe – fizică, biologie și chimie – și pentru istorie.

Ce înseamnă testarea standardizată? Pornind de la exemplul inițial, factorul subiectiv este eliminat din ecuație. Testul unui elev este evaluat obiectiv de un algoritm și este comparat cu al altor elevi de vârsta și din clasa respectivă, pentru a-i indica nivelul real la care se află și ritmul în care progresează.

„Când vorbești de teste standardizate, ești raportat la un standard național. Și ce face Brio, printre altele, că face multe lucruri și le face bine, e să compare rezultatul pe care-l obții cu rezultatele medii ale tuturor celorlalți copii de vârsta și clasa ta. Deci dacă tu, la clasa a V-a, obții 82 de puncte, să zic, asta înseamnă că 82% dintre copiii României au o notă egală sau mai mică decât a ta. Dintr-o dată, te plasează într-o ierarhie nu pentru că vrei să fii ierarhizat, dar ca să știi cum te compari cu alții. La Evaluarea Națională de la finalul clasei a opta, rezultatele tale se compară cu ale altor copii, te bați cu toți ceilalți copii din țară pentru locul ăla pe care-l vrei la liceul unde vrei să intri. Admiterea la facultate, la fel e. Deci vrei să știi care-i locul tău de fapt.”, spune Dragoș Iliescu, fondatorul Brio.

În România, astfel de teste standardizate nu au mai fost realizate până acum. Au mai existat niște încercări, dar acelea erau, de fapt, doar traducerea unor teste faimoase internaționale. La alții, există celebrele teste PISA, TOEFL, SAT, GMAT, celebrele teste de admitere din S.U.A., testele Cambridge, care sunt utilizate în școlile britanice. În România, s-a încercat folosirea testelor GMAT prin traducerea lor.

„Ce-am făcut noi a fost să luăm programa din România, s-o spargem în cărămizile care o compun și să generăm itemi, adică probleme, teste, fix pe cărămizile pe care le prescrie programa din România. Nu am luat itemi din culegeri. Am plecat de la bază: ce spune programa, din ce e alcătuită, hai să creăm problemele pentru ceea ce cere programa”, ne explică specialistul în educație.

Sistemul Brio a fost construit cu mult efort științific. Zecile de mii de posibile probleme incluse în teste au fost create special de cei mai remarcabili profesori, supervizați de alți profesori excelenți. A rezultat un sistem de testare alcătuit din zeci de mii de posibile probleme pe mai multe niveluri de dificultate, de la cele mai ușoare la cele foarte grele.

Testele Brio sunt avizate de Ministerul Educației. Specialiștii ministerului au verificat testele și au confirmat că sunt compatibile cu programa școalară. Mai departe, Brio rămâne un evaluator independent. „Nu e nici prietenul copilului tău, nu e nici prieten cu profesorul sau cu meditatorul. Îți spune pe bune, îți spune care e adevărul”, subliniază Dragoș Iliescu.

Totul se desfășoară foarte simplu. Intri pe site-ul www.brio.ro. Acolo îți faci un cont. Pentru prima săptămână totul e gratis. Așa, elevul îl poate folosi în voie să descopere cum se potrivesc. După o săptămână, un abonament costă 25 de lei, 35 de lei sau 49 de lei, în funcție de cât de multe teste vrea să facă elevul.

„De principiu, un abonament are prețuri derizorii. Cât o pizza e abonamentul pe o lună. Costul nu e mare. Așa a și fost gândit. Ar trebui să fie un serviciu de bază, ar trebui să fie absolut normal. E absolut normal să ai un evaluator independent care să-ți spună dacă copilul tău face bine sau nu face bine, dacă să intervii în vreun fel, adică să facă la matematică în plus cu un profesor sau de unul singur. Îi monitorizezi progresul. Vrei să știi dacă are progres. Că pleacă, să zicem, de la 30% în clasa a opta și, exersând constant, ajunge la 70-75% adică zona în care sigur va lua Evaluarea Națională cu o notă bună”, spune fondatorul Brio.

Testele se fac exclusiv pe site. Simplu, online. Nu mai e nevoie să te deplasezi undeva pentru o testare, ceea ce poate fi un inconvenient major pentru cine nu locuiește într-un oraș mare. Dintr-o dată, toți elevii sunt egali și au aceeași șansă la educație.

O sesiune de testare are cam 40 sau 45 de întrebări, cu maximum două ore la dispoziție pentru rezolvare. La întrebări, care sunt din toate niveluri de dificultate, alese de sistem dintr-o bancă mare de itemi posibili, se răspunde alegând unul dintre variantele de răspuns, prin bifarea uneia dintre opțiuni. La final, elevul și părintele primesc un raport în care au nu doar un punctaj, dar și detalierea părților din materie la care elevul se descurcă bine și cele la care se descurcă mai puțin bine. Așa, fiecare elev va ști la ce mai are de lucrat pentru a acoperi anumite goluri.

„Raportul îți mai spune câte ore mai trebuie să lucrezi pentru a trece de la nivelul pe care-l ai tu acum la nivelul imediat superior. De exemplu, la fracții ești de nivel C din cinci niveluri, și, dacă mai lucrezi patru ore și jumătate, treci în nivelul următor, în nivelul B. Deseori, cu ce se confruntă copilul este o muncă de-asta sisifică, care nu se termină niciodată. Să toci culegeri. Dar cât să mai fac? Până se termină vacanța și culegerea și celelalte culegeri. Raportul Brio îți face sarcina gestionabilă. Patru ore mai trebuie să fac. Patru ore, nu toată vacanța. Mă aștept după patru ore, dacă mă retestez, să văd îmbunătățirea respectivă”, explică Dragoș Iliescu.

Fondatorul Brio, care este și doctor în psihologie, ne explică cum psihologia cognitivă ne arată că testarea poate deveni un bun intrument de învățare. „Există ceva ce numim the testing effect – efectul testării. Nu există metodă mai bună de învățare decât testarea. De ce? Simpla repetare a unui text sau simpla repetare a unei operații aritmetice nu te face să fii performant în respectivă sarcină. Dar utilizarea informației pe care tu încerci să o înveți pentru rezolvarea unei probleme te ajută. Simpul fapt că citesc textul de biologie de zece ori nu mă face să-l învăț foarte bine. Dar faptul că-mi dai apoi de rezolvat o problemă pe care n-o pot rezolva decât utilizând conceptele pe care abia le-am învățat, asta duce la învățare. Deci testarea în sine e o metodă de învățare, de fapt.”, explică Dragoș Iliescu.

Fondatorul Brio crede că „problema educației”, adică lipsa evoluției din cauza sărăciei la nivel național, poate fi combătută prin inițiative private. „Cum au rezolvat alte state problema asta? Prin inițiative private. Nici unul dintre marii actori din educație din S.U.A. nu e de stat. Toate testele pe are le-am evocat înainte sunt inițiative private. Asta se întâmplă și în alte țări. Deci e o soluție. Așa cum sănătatea privată a fost o soluție pentru sistemul de sănătate în colaps al României, la fel și educația privată ar putea fi o astfel de soluție. Eu aș paria oricând pe astfel de inițiative”, a declarat Iliescu.

Specialistul în educație spune că observă deja o tendință în rândul părinților care decid să ia problema educației copiilor lor în propriile mâini. „Trebuie să-ți fixezi priorități. Vreau să-mi iau mașină, vreau să-mi iau casă. Dacă pui educația propriului copil pe al patrulea sau al cincilea rând, știi ce vei obține. Statul pune educația copilului tău pe al cincilea rând. Dacă te uiți la felul în care alocă bugete, e clar unde pun educația. Asta face statul. Dacă și tu faci același lucru, e clar unde o să ajungă copilul tău. Educația e singura șansă pentru a accede, de fapt, în viață, pentru a avea succes. Regula este aceea că școala te duce înainte”, explică Dragoș Iliescu, fondatorul Brio.

Urmăriți interviul integral:

PARTENERI - GSP.RO De ce teribilii criminali Yakuza sunt jupuiți de piele când mor » Care e testul incredibil de admitere și de ce se taie degetul mic

PARTENERI - PLAYTECH ȘOC! Bianca Drăgușanu, RUPTĂ cu bătaia 5 ore de Alex Bodi! Are ochiul vânăt și abia merge

HOROSCOP Horoscop 2 octombrie 2020. Berbecii au parte de trăiri intense și momente destul de dificile, mai ales în cuplu

Scoala9.ro Profesoara universitară Ionela Băluță, despre interzicerea studiilor de gen în școală: „Discuțiile despre diversitatea de gen ar trebui să înceapă de la grădiniță”