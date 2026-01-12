Modificările impozitului pe clădiri pentru societățile comerciale

În ceea ce privește modificările legislative care au început să se aplice din 2026, acestea mențin regulile de bază cu privire la calculul impozitului pe clădirile care sunt deținute de persoane juridice. Totuși, impactul fiscal este accentuat prin stabilirea unor cote ridicate la nivel local și prin raportarea strictă la valoarea impozabilă actualizată a clădirii. 

Potrivit art. 460 alin. (1) din Codul fiscal, pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoane juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% și 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii, cotă stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului București, această competență revine Consiliului General al Municipiului București.

În acest context, prin hotărârea care s-a adoptat pentru anul 2026, la nivelul municipiului București, s-a stabilit o cotă de 0,2% pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, respectiv de 1,5% pentru clădirile nerezindențiale.

Valoarea impozabilă a clădirilor rezidențiale este calculată pe baza datelor existente în evidențele fiscale, rapoartelor de evaluare ale evaluatorilor autorizați sau a valorii de transfer al dreptului de proprietate. Nerespectarea obligației de actualizare a valorii impozabile la fiecare cinci ani poate duce la aplicarea unei cote de 5%, după notificările prealabile ale organului fiscal. 

Modificări privind impozitarea autovehiculelor deținute de persoane juridice

Din acest an, regimul de impozitare aplicabil autoturismelor care sunt deținute de persoanele juridice este modificat substanțial. Mai precis, legislația introduce un nou mecanism de calcul al impozitului pe mijloacele de transport, bazat pe capacitatea cilindrică a vehiculului, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cm³ sau fracțiune cu o sumă stabilită legal, iar autoritățile publice vor utiliza un sistem integrat de schimb de date privind normele de poluare. 

Reglementarea introduce valori distincte pentru autovehicule în funcție de norma de poluare (E0–E3, E4, E5, E6). Astfel, autovehiculele mai poluante sunt impozitate mai sever, în timp ce cele cu norme superioare (E5–E6) beneficiază de valori mai reduse comparativ cu cele E0–E3.

Vehiculele hibride nu mai beneficiază automat de reduceri de impozit, acestea fiind condiționate de un nivel al emisiilor de dioxid de carbon de cel mult 50 g/km. Reglementarea stabilește că reducerea este de maximum 30% de la 50%.

Majoritatea firmelor care dețin vehicule hibride vor plăti, în consecință, impozite mai mari decât în anii anteriori. De asemenea, este introdusă pentru prima dată o taxă anuală fixă pentru vehiculele electrice, în cuantum de 40 lei, aplicabilă indiferent de capacitatea sau valoarea acestora.

Impozitarea terenurilor deținute de firme și procedurile legale de contestare a deciziilor de impunere nelegale

Impozitul pe teren datorat de persoanele juridice este stabilit conform art. 465 din Codul fiscal în funcție de suprafața terenului, categoria de folosință, rangul localității și zona în care acesta este situat. În ceea ce privește valoarea impozabilă și cuantumul impozitului, acestea sunt stabilite prin hotărâre a consiliului local, în limitele prevăzute de Codul fiscal.

Pentru terenurile situate în intravilan, impozitul diferă în funcție de rangul localității și de zona de impozitare, aplicându-se sume fixe pe hectar sau fracțiuni de hectar, diferențiate pentru terenurile cu construcții și pentru celelalte categorii de folosință. În cazul terenurilor extravilane, impozitul se calculează în funcție de categoria de folosință, prin aplicarea unor valori stabilite de lege și ajustate prin coeficienți de corecție, fără a se ține cont de zona urbanistică. 

De exemplu, o persoana juridică ce deține un teren amplasat în intravilanul municipiului București, Sector 2, zona B, rang I, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 514/2025, pentru terenurile intravilane încadrate în zona B, impozitul este stabilit la nivelul de 13.528 lei pe hectar.

În acest caz, pentru 0,50 hectare se obține inițial un impozit de 6.764 lei. Aplicând coeficientul de corecție pentru rangul I, care este 5,00, impozitul anual final datorat pentru acest teren se ridică la 33.820 lei.

Regimul de impozitare a dividendelor, modificat prin majorarea cotei de impozit

Începând cu acest an, regimul de impozitare a dividendelor a fost modificat prin majorarea cotei de impozit de la 10% la 16%. Modificarea are un impact direct asupra planificării fiscale a antreprenorilor, întrucât veniturile nete obținute din distribuirea dividendelor sunt diminuate semnificativ.

De asemenea, a fost eliminată cota de impozitare de 3% aplicabilă microîntreprinderilor, iar plafonul de venit pentru încadrarea în acest regim a fost redus de la 250.000 euro la 100.000 euro.

Deși eliminarea cotei de 3% poate reprezenta un avantaj pentru microîntreprinderile cu venituri sub noul plafon, depășirea acestuia atrage automat aplicarea regimului de impozit pe profit, cu consecințe fiscale semnificative. 

Ciprian Ciucu și Bogdan Ivan anunță că apa caldă și căldura în apartamentele din București vor fi furnizate în regim de avarie
Știri România 20:56
Ciprian Ciucu și Bogdan Ivan anunță că apa caldă și căldura în apartamentele din București vor fi furnizate în regim de avarie
Stația de epurare de la Glina a fost finalizată după 9 ani, majoritar din fonduri europene
Știri România 20:55
Stația de epurare de la Glina a fost finalizată după 9 ani, majoritar din fonduri europene
Rusia se oferă să “ajute” America să obțină Groenlanda
Adevarul.ro
Rusia se oferă să “ajute” America să obțină Groenlanda
Ce fac elevii care refuză să participe la ora de religie: este opțională doar pe hârtie? Ce se întâmplă, de fapt, în licee
Fanatik.ro
Ce fac elevii care refuză să participe la ora de religie: este opțională doar pe hârtie? Ce se întâmplă, de fapt, în licee
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Alexandru Chipciu, o conferință cu de toate: „Poate voi fi o ‚pușcărie’ de antrenor”
Alexandru Chipciu, o conferință cu de toate: „Poate voi fi o ‚pușcărie’ de antrenor”
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
Elle.ro
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei
Viva.ro
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei

PRO TV renunță la emisiunea „La Măruță". Ce se întâmpă cu prezentatorul Cătălin Măruță: „Noi formate pe care mi le doream"
Stiri Mondene 20:53
PRO TV renunță la emisiunea „La Măruță”. Ce se întâmpă cu prezentatorul Cătălin Măruță: „Noi formate pe care mi le doream”
Câți bani ar fi primit Iustin Hvnds pentru participarea la Survivor România 2026. A rezistat doar trei zile în show-ul de la Antena 1
Stiri Mondene 18:02
Câți bani ar fi primit Iustin Hvnds pentru participarea la Survivor România 2026. A rezistat doar trei zile în show-ul de la Antena 1
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Imaginea care a pus pe jar fanii prezentatoarei
TVMania.ro
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Imaginea care a pus pe jar fanii prezentatoarei
Planul unui craiovean care s-a trezit cu impozite mai mari cu 300% faţă de anul trecut
ObservatorNews.ro
Planul unui craiovean care s-a trezit cu impozite mai mari cu 300% faţă de anul trecut
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Libertateapentrufemei.ro
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Mario Iorgulescu, dezvăluiri șocante despre tatăl lui: „Am pus 50 de bodyguarzi să-l bată! La 13 ani mă ducea la lăutari și șprițuri”
GSP.ro
Mario Iorgulescu, dezvăluiri șocante despre tatăl lui: „Am pus 50 de bodyguarzi să-l bată! La 13 ani mă ducea la lăutari și șprițuri”
Cuplul viral din sport s-a despărțit după o săptămână de relație intensă
GSP.ro
Cuplul viral din sport s-a despărțit după o săptămână de relație intensă
Cursuri suspendate sau online marți în școli din mai multe județe din cauza vremii
Mediafax.ro
Cursuri suspendate sau online marți în școli din mai multe județe din cauza vremii
Femeie împușcată de 7 ori în fața copilului ei de 1 an! Doi indivizi mascați au intrat în locuință și au atacat-o fără milă! De necrezut ce a urmat
StirileKanalD.ro
Femeie împușcată de 7 ori în fața copilului ei de 1 an! Doi indivizi mascați au intrat în locuință și au atacat-o fără milă! De necrezut ce a urmat
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Wowbiz.ro
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Cine pierde pensia de urmaș în 2026. Noile reguli lovesc mii de români
Redactia.ro
Cine pierde pensia de urmaș în 2026. Noile reguli lovesc mii de români
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava
KanalD.ro
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava

Cine este Ion Iordache, deputatul PNL care vrea legalizarea prostituției în România și cere ca bordelurile „să fie la distanţe clare faţă de şcoli"
Politică 17:49
Cine este Ion Iordache, deputatul PNL care vrea legalizarea prostituției în România și cere ca bordelurile „să fie la distanţe clare faţă de şcoli”
Guvernul Bolojan crește vârsta de pensionare în MAI, MApN, SRI și SPP ca să nu taie salariile și angajații: „Proiectul, până săptămâna viitoare"
Politică 17:26
Guvernul Bolojan crește vârsta de pensionare în MAI, MApN, SRI și SPP ca să nu taie salariile și angajații: „Proiectul, până săptămâna viitoare”
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Bijuteria din România care a generat mari controverse. A costat aproape 100 de milioane de euro, însă lucrările nu sunt chiar cele așteptate
Fanatik.ro
Bijuteria din România care a generat mari controverse. A costat aproape 100 de milioane de euro, însă lucrările nu sunt chiar cele așteptate
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026
Spotmedia.ro
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026