Modificările impozitului pe clădiri pentru societățile comerciale

În ceea ce privește modificările legislative care au început să se aplice din 2026, acestea mențin regulile de bază cu privire la calculul impozitului pe clădirile care sunt deținute de persoane juridice. Totuși, impactul fiscal este accentuat prin stabilirea unor cote ridicate la nivel local și prin raportarea strictă la valoarea impozabilă actualizată a clădirii.

Potrivit art. 460 alin. (1) din Codul fiscal, pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoane juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% și 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii, cotă stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului București, această competență revine Consiliului General al Municipiului București.

În acest context, prin hotărârea care s-a adoptat pentru anul 2026, la nivelul municipiului București, s-a stabilit o cotă de 0,2% pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, respectiv de 1,5% pentru clădirile nerezindențiale.

Valoarea impozabilă a clădirilor rezidențiale este calculată pe baza datelor existente în evidențele fiscale, rapoartelor de evaluare ale evaluatorilor autorizați sau a valorii de transfer al dreptului de proprietate. Nerespectarea obligației de actualizare a valorii impozabile la fiecare cinci ani poate duce la aplicarea unei cote de 5%, după notificările prealabile ale organului fiscal.

Modificări privind impozitarea autovehiculelor deținute de persoane juridice

Din acest an, regimul de impozitare aplicabil autoturismelor care sunt deținute de persoanele juridice este modificat substanțial. Mai precis, legislația introduce un nou mecanism de calcul al impozitului pe mijloacele de transport, bazat pe capacitatea cilindrică a vehiculului, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cm³ sau fracțiune cu o sumă stabilită legal, iar autoritățile publice vor utiliza un sistem integrat de schimb de date privind normele de poluare.

Reglementarea introduce valori distincte pentru autovehicule în funcție de norma de poluare (E0–E3, E4, E5, E6). Astfel, autovehiculele mai poluante sunt impozitate mai sever, în timp ce cele cu norme superioare (E5–E6) beneficiază de valori mai reduse comparativ cu cele E0–E3.

Vehiculele hibride nu mai beneficiază automat de reduceri de impozit, acestea fiind condiționate de un nivel al emisiilor de dioxid de carbon de cel mult 50 g/km. Reglementarea stabilește că reducerea este de maximum 30% de la 50%.

Majoritatea firmelor care dețin vehicule hibride vor plăti, în consecință, impozite mai mari decât în anii anteriori. De asemenea, este introdusă pentru prima dată o taxă anuală fixă pentru vehiculele electrice, în cuantum de 40 lei, aplicabilă indiferent de capacitatea sau valoarea acestora.

Impozitarea terenurilor deținute de firme și procedurile legale de contestare a deciziilor de impunere nelegale

Impozitul pe teren datorat de persoanele juridice este stabilit conform art. 465 din Codul fiscal în funcție de suprafața terenului, categoria de folosință, rangul localității și zona în care acesta este situat. În ceea ce privește valoarea impozabilă și cuantumul impozitului, acestea sunt stabilite prin hotărâre a consiliului local, în limitele prevăzute de Codul fiscal.

Pentru terenurile situate în intravilan, impozitul diferă în funcție de rangul localității și de zona de impozitare, aplicându-se sume fixe pe hectar sau fracțiuni de hectar, diferențiate pentru terenurile cu construcții și pentru celelalte categorii de folosință. În cazul terenurilor extravilane, impozitul se calculează în funcție de categoria de folosință, prin aplicarea unor valori stabilite de lege și ajustate prin coeficienți de corecție, fără a se ține cont de zona urbanistică.

De exemplu, o persoana juridică ce deține un teren amplasat în intravilanul municipiului București, Sector 2, zona B, rang I, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 514/2025, pentru terenurile intravilane încadrate în zona B, impozitul este stabilit la nivelul de 13.528 lei pe hectar.

În acest caz, pentru 0,50 hectare se obține inițial un impozit de 6.764 lei. Aplicând coeficientul de corecție pentru rangul I, care este 5,00, impozitul anual final datorat pentru acest teren se ridică la 33.820 lei.

Regimul de impozitare a dividendelor, modificat prin majorarea cotei de impozit

Începând cu acest an, regimul de impozitare a dividendelor a fost modificat prin majorarea cotei de impozit de la 10% la 16%. Modificarea are un impact direct asupra planificării fiscale a antreprenorilor, întrucât veniturile nete obținute din distribuirea dividendelor sunt diminuate semnificativ.

De asemenea, a fost eliminată cota de impozitare de 3% aplicabilă microîntreprinderilor, iar plafonul de venit pentru încadrarea în acest regim a fost redus de la 250.000 euro la 100.000 euro.

Deși eliminarea cotei de 3% poate reprezenta un avantaj pentru microîntreprinderile cu venituri sub noul plafon, depășirea acestuia atrage automat aplicarea regimului de impozit pe profit, cu consecințe fiscale semnificative.