La 5 ani este obligatorie realizarea unei noi evaluări

Potrivit specialiștilor în evaluări imobiliare, firmele care dețin clădiri ar trebui să verifice anul ultimei evaluări, deoarece, dacă au trecut 5 ani, este obligatorie realizarea unei noi evaluări pentru a evita majorări semnificative generate de penalizări sau de recalculări automate.

Chiar dacă nivelul cotelor de impozitare rămâne neschimbat, în lipsa unui raport de evaluare actualizat, impozitul poate crește considerabil.

Modul de calcul pentru clădirile nerezidențiale rămâne același

În cazul clădirilor nerezidențiale deținute de persoane juridice, modul de calcul al impozitului rămâne același, însă valoarea impozabilă trebuie actualizată la fiecare 5 ani printr-o evaluare realizată de un evaluator autorizat.

Raportul de evaluare trebuie depus la primărie de către contribuabil. Dacă acest document nu este transmis la termen, se aplică o cotă penalizatoare de 5% asupra valorii stabilite de autoritatea locală, conform regulilor în vigoare pentru clădirile rezidențiale.

Impozitul pentru persoanele juridice care dețin clădiri rezidențiale

Aceeași obligație de actualizare la 5 ani se aplică și persoanelor juridice care dețin clădiri rezidențiale. În lipsa reevaluării, valoarea impozabilă se determină pe baza formulelor utilizate pentru persoanele fizice, ceea ce poate conduce la o bază de impozitare mai ridicată.

Evaluarea trebuie realizată cu respectarea standardelor legale, folosind același algoritm aplicabil clădirilor rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice.

Calcul diferențiat pe zone, în cazul clădirilor cu utilizare mixtă

În cazul clădirilor cu utilizare mixtă deținute de persoane juridice, după expirarea termenului de 5 ani, este necesară întocmirea unui nou raport de evaluare.

Evaluatorul stabilește valoarea clădirii ca fiind rezidențială, apoi o împarte în funcție de declarația contribuabilului privind destinația spațiilor: un procent pentru utilizare rezidențială și un procent pentru utilizare nerezidențială.

Ulterior, primăria aplică cotele de impozitare corespunzătoare fiecărei categorii. De exemplu, pentru o clădire cu o valoare impozabilă de 100.000 de lei, din care 45% reprezintă spațiu rezidențial și 55% spațiu nerezidențial, impozitul se calculează diferențiat.

Pentru partea rezidențială, la o cotă de 0,1%, impozitul este de 45 de lei, iar pentru partea nerezidențială, aplicând o cotă de 1%, rezultă un impozit de 550 de lei. În acest caz, impozitul total anual datorat pentru clădire este de 595 de lei.

