Efectele valului masiv COVID în India: pacienții disperați caută medicamente pe piața neagră

Akhilesh Mishra a început să tușească și să simtă febra într-o joi, dar inițial a crezut că are doar o gripă.

A început să se îngrijoreze a doua zi, când tatăl lui, Yogendra, a dezvoltat simptome asemănătoare. Așa că cei doi au decis să își facă o programare pentru testele COVID. Doar că următorul loc liber era abia peste trei zile.

Au reușit să găsească un loc duminică. Între timp, Yogendra dezvoltase o febră puternică, iar medicul l-a sfătuit să caute un loc la spital.

Asta s-a dovedit a fi o altă sarcină dificilă.

Au fost refuzați de multe spitale private din orașul lor, Noida, și din capitala Delhi. În cele din urmă, după multe căutări, familia i-a găsit un pat de spital în capitală, unde bărbatul se recuperează acum.

Akhilesh spune că a crezut că își va pierde tatăl. „Mă simțeam deprimat. M-am temut că o să moară fără tratament. Nimeni nu ar trebui să treacă prin ce am trecut eu. Toți ar trebui să aibă acces egal la serviciile de sănătate”, spune el.

Povestea familiei nu este nici pe departe una unică. Zilele trecute, imagini dramatice, cu doi pacienți într-un pat de spital, au făcut înconjurul lumii.

Mărturii despre oameni care se luptă să găsească un pat sau medicamente ce le-ar putea salva viața sau oxigen au tot apărut în India.

„Vărul meu din Ranchi, altfel sănătos, a murit cu simptome COVID noaptea trecută. În ultimele lui ore de viață nu a reușit să facă un test COVID, nici să prindă un pat de spital. Acum, spitalul nu vrea să îi elibereze corpul fără să îl testeze. Nu e o statistică. Totul este real” – sună unul dintre mesajele postate pe rețelele sociale.

My otherwise healthy cousin in Ranchi passed away of covid symptoms last night. In his final hours neither could he get a Covid test (for days), nor could he get a hospital bed. Hospital won't release the body without testing now. He's not a stat. This is real. — अंशुल (@Ghair_Kanooni) April 15, 2021

„Cea mai bună prietenă din liceu suferă de COVID, plămânii ei nu mai funcționează, spitalul la care se află nu are un ventilator. Are nevoie de un ventilator. Vă rog, dați un semn dacă știți ceva despre un spital cu ventilator în Ahmedabad, unde ar putea fi tratată”, spune un alt mesaj, postat de o tânără.

My best friend from school is suffering from #COVID-19, her lungs r failing, the hospital she is currently admitted in not equipped with #ventilator. She needs a ventilator.

Please let me know if you have any leads of a hospital+ventilator in #Ahmedabad where she can be treated. — Anjali Jain (@helloanjali) April 15, 2021

Oamenii trebuie să aștepte timp de câteva zile pentru a se testa de COVID la laboratoarele din cele mai multe orașe, inclusiv în capitală. Apoi, trebuie să aștepte rezultatele pentru alte câteva zile.

În unele cazuri nu mai este nimic de făcut. În schimb, orașele au lungi liste de așteptare la crematorii.

Cerere uriașă de medicamente

Situația s-a înrăutățit în ultimele zile, pe măsură ce numărul de infectări a atins cote record.

Relelele sociale au fost împânzite de mesaje prin care oamenii cer cu disperare ajutor pentru a găsi medicamente precum remdesivir și tocilizumab.

Cât de eficiente sunt cele două medicamente în tratarea COVID încă este analizat. Dar în mai multe țări, cele două au primit o autorizare de urgență.

Antiviralul remdesivir este prescris de medicii din întreaga țară și este la mare căutare. India a interzis exporturile, dar producătorii încă fac eforturi să facă față cererii.

Motivul: India a confirmat mai bine de 150.000 de cazuri de infectare pe zi, în ultimele trei săptămâni.

Numărul zilnic de infectări a înregistrat o creștere dramatică în ultimele săptămâni sursa: Worldometers

Hetero Pharma, una dintre companiile farmaceutice care fabrică remdesivir în India, a spus că încearcă să sporească producția.

Până atunci, BBC a aflat că pe fondul ofertei reduse, în Delhi și mai multe orașe a apărut o piață neagră a medicamentelor.

Cel puțin trei agenți contactați de jurnaliștii BBC în capitală s-au arătat gata să ofere flaconul de 100 de mg de remdesivir pentru 24.000 de rupii, adică în jur de 267 de euro – de cinci ori mai mult decât prețul oficial.

Ministerul Sănătății din India recomandă șase doze de câte 100 mg pentru un tratament, dar în unele cazuri, spun medicii, este nevoie de opt doze.

Asta înseamnă foarte mulți bani inclusiv pentru o familie din clasa de mijloc în India. „A trebuit să cheltui foarte mulți bani pentru a cumpăra medicamentul”, spune Atl Garg, a cărui mamă a fost internată la un spital privat din Delhi.

Găsirea medicamentului a necesitat „sute de telefoane și multe ore de neliniște”, spune el.

Tocilizumab, un medicament folosit pentru tratarea artritei, s-ar fi dovedit și el de ajutor în salvarea vieților bolnavilor COVID, potrivit unor medici. Dar aproape că a dispărut de pe piața din India.

Rajiv Singhal, secretar general al unei asociații a farmaciștilor, spune că este sunat întreaga zi de oameni care îl roagă să le facă rost de medicamente.

„Situația e atât de rea, încât nu pot face rost de medicamente pentru propria familie”, spune el. „Încercăm să luăm măsuri împotriva celor care vând pe piața neagră, dar trebuie să admit că există probleme în sistem”, adaugă el.

Cu butelia de oxigen, acasă

Și cererea pentru oxigen a crescut în mai multe state indiene.

Mai multe spitale sunt nevoite să își refuze pacienții, deoarece nu mai dispun de resurse medicale.

Ministrul statului Maharashtra, Uddhav Thackeray, a cerut guvernului central să trimită oxigen cu avioanele militare, deoarece transportul pe șosea ar fi durat prea mult, iar spitalele rămăseseră fără rezerve.

Situația este oricum mult mai gravă în orașele mici. Când pacienții nu reușesc să găsească un pat de spital liber, doctorii îi sfătuiesc să își instaleze butelii de oxigen acasă.

Tată lui Nabeel Ahmed, un bărbat dintr-un orășel din nordul țării, a fost diagnosticat cu COVID într-o vinerea trecută. După cinci zile, deja avea dificultăți de respirație.

Doctorul l-a sfătuit pe Nabeel să ia o butelie de oxigen acasă. A trebuit să conducă timp de patru ore până în alt oraș pentru a cumpăra una.

„Am avut nevoie de opt ore cu totul pentru a aduce oxigenul pentru tatăl meu care se chinuia să respire”, spune el.

O altă problemă majoră pentru pacienți este că laboratoarele private refuză să facă radiografii și tomografii. Dar medicii solicită deseori astfel de teste pentru a vedea cum progresează boala.

Yogesh Kumar, care trăiește în Allahabad, un oraș din nordul Indiei, spune că singura posibilitate de a face testul era de a se interna într-un spital sau de a aștepta să fie programat la un spital de stat, unde lista de așteptare este prea lungă.

„Este incredibil că pacienții mei nu pot face radiografii. Trebuie să ne bazăm doar pe analizele de sânge pentru a analiza evoluția bolii în unele cazuri, iar ăsta nu e un lucru ideal”, a declarat un doctor din Allahabad pentru BBC.

Putea fi evitată această situație?

În multe cazuri, eforturile medicilor sunt insuficiente. Numărul deceselor a început să crească și el, odată cu numărul cazurilor, la peste 1.000 în fiecare zi.

Crematoriile din multe orașe afectate de pandemie lucrează zi și noapte. În unele cazuri se formează liste de așteptare.

Rudele unei persoane care a murit de COVID și angajații municipali în costume de protecție, la un crematoriu de lângă Mumbai FOTO: EPA

Un articol recent a avertizat că structura de metal a unui crematoriu din orașul Surat a început să se topească, deoarece focul a rămas aprins fără pauză, zile și nopți în șir.

Mulți oameni din India se întreabă acum dacă această situație putea fi evitată.

În februarie, toată lumea se minuna de scăderea aproape miraculoasă a numărului de infectări din India. Dar mai mulți experți au avertizat că autoritățile și populația nu trebuie să se relaxeze, în special în contextul apariției noilor variante, mai contagioase, ale virusului.

Predicția lor s-a dovedit a fi dureros de adevărată.

„Nu am învățat lecțiile din primul val. Știam că va veni valul doi, dar nu am făcut planuri pentru a evita situații nefericite precum lipsa medicamentelor, a paturilor și a oxigenului”, spune epidemiologul Lalit Kant, pentru BBC.

„Nu am învățat nici măcar de la celelalte țări, care s-au confruntat cu situații similare”, observă el.

