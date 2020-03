De Iulian Budușan,

Locuitorii din Veneția au postate pe rețelele sociale imagini cu delfini, lebede și pești în apele canalului, după ce orașul s-a liniștit, pe măsură ce coronavirusul s-a răspândit în toată Italia.

Țara a devenit epicentrul COVID-19 al Europei, infecțiile ajungând marți la aproape 28.000, iar cei 2.503 de morți reprezintă o treime din numărul global de decese.

Pe fondul unui blocaj la nivel de țară, venețienii au postat fotografii și videoclipuri cu animale care se bucură de canalele orașului, de obicei înțesate de celebrele gondole.

Academia Spațială din SUA a postat un videoclip cu un canal din Veneția în care apa era foarte limpede. „După o săptămână de închidere … Canalele din Veneția sunt clare și pline de pești. Imagine care îți oferă ideea ce se va întâmpla cu Pământul fără oameni! ”

Without the traffic and ferries, Dolphins have reappeared closer to the beaches..#CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/0m0opJQS0E — TheSpaceAcademy.org✨? (@ThespaceAcad) March 17, 2020

Un locuitor a postat fotografii cu delfini care se bucurau de căile navigabile recent blocate de autorități: „Veneția nu a mai văzut o apă așa de limpede de foarte mult timp. Delfinii, apar și ei. Natura tocmai a apăsat butonul de resetare de pe noi.”

Venice hasn't seen clear canal water in a very long time. Dolphins showing up too. Nature just hit the reset button on us pic.twitter.com/RzqOq8ftCj — Gianluca De Santis (@b8taFPS) March 17, 2020

O persoană a postat o fotografie cu lebede albe bucurându-se de o zi însorită pe apă.

since theres no boats traffic in venices canals, white swans came back ? this is precious pic.twitter.com/xJOFKL8Dal — ...?? ㅠ_ㅠ (@fiIterjm) March 13, 2020

La începutul acestei luni, premierul italian Conte a dispus închiderea întregii țări, măsură ce interzice oamenilor să-și părăsească locuințele, cu excepția mersului la muncă sau a urgențelor de sănătate ori de altă natură.

Destinația turistică a cunoscut, de asemenea, o scădere a poluării aerului încă de la începutul lunii ianuarie.

Filmul de la Agenția Spațială Europeană arată o scădere a dioxidului de azot în ultimele două luni, care coincide cu blocada la nivel național.

