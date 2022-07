Victima a fost transferată la un spital privat local imediat după atac, a declarat pentru Reuters o sursă de la Direcţia pentru Afaceri Sanitare din Marea Roşie.

Aceeași sursă a adăugat că medicii au încercat s-o resusciteze, dar femeia a murit din cauza insuficienţei circulatorii – o scădere bruscă a tensiunii arteriale ca urmare a rănilor şi a pierderii de sânge.

Potrivit martorilor, femeia a început la un moment dat să strige după ajutor, iar mai multe persoane au încercat să-i distragă atenția rechinului.

⚡️ A shark attacked a tourist in Hurghada.



According to media reports, this happened near the Egyptian resort of Sahl Hasheesh. As a result of the attack, the victim lost a limb, she was able to be pulled ashore and handed over to the doctors. pic.twitter.com/nw0649tnjg