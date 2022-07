Atacul rechinului s-a produs, vineri, în stațiunea Sahl Hasheesh, lângă orașul egiptean Hurghada, pe coasta Mării Roșii.

În urma atacului, femeia și-a pierdut un membru, dar a reușit să ajungă la mal, fiind scoasă din apă și dusă în stare de șoc la spital. Aici, în ciuda efortuilor medicilor, femeia a murit.

Potrivit martorilor, femeia a început la un moment dat să strige după ajutor, iar mai multe persoane au încercat să-i distragă fără succes însă atenția rechinului.

În vârstă de 68 de ani, femeia era cetățean austriac, dar locuia în regiune, fiind căsătorită cu un cetățean egiptean. Din cauza incidentului, marea din zonă a fost închisă pentru înot timp de trei zile.

