Potrivit Kotaku, tranzacția ar putea ajunge la 7 miliarde de dolari, iar detaliile principale ale acordului sunt deja stabilite.

Un anunț oficial este așteptat în luna martie. Moonton, achiziționată de ByteDance în 2021 pentru 4 miliarde de dolari, ar urma să fie vândută către Savvy Games Group, vehiculul de investiții al Arabiei Saudite în domeniul jocurilor.

De asemenea, la un simplu calcul, Savvy este dispusă să plătească cu peste 50% mai mult decât a plătit ByteDance cu doar cinci ani în urmă.

Valoarea ridicată a companiei se datorează succesului său în sectorul jocurilor mobile, inclusiv titlurilor lansate recent precum Magic Chess: Go Go și Silver and Blood.

Mobile Legends: Bang Bang, lansat în 2016, este cel mai cunoscut produs al Moonton, având peste un miliard de descărcări la nivel global.

Alte titluri recente, precum shooter-ul co-op Acecraft, inspirat vizibil din stilul Cuphead, au atras controverse. Mulți utilizatori au subliniat că unii jucători consideră Acecraft „un cazino de microtranzacții camuflat în stilul retro al animațiilor Studio MDHR”.

În mod ciudat, jocul a devenit inaccesibil în SUA din ianuarie 2026, iar Moonton nu a oferit încă explicații despre această situație. Dacă tranzacția de 7 miliarde de dolari va fi finalizată, aceasta ar deveni una dintre cele mai mari achiziții din istoria gamingului.

Totuși, Moonton nu este singura companie vizată de Arabia Saudită. În 2023, Savvy Games Group a cumpărat Scopely, creatorii Monopoly Go, pentru 4,9 miliarde de dolari, iar în 2025 a achiziționat Niantic, cunoscut pentru fenomenul Pokémon Go, pentru 3,5 miliarde de dolari.

În același timp, Arabia Saudită finalizează o altă tranzacție istorică: preluarea publisherului Electronic Arts (EA) pentru 55 de miliarde de dolari. Deși acționarii și consiliul de administrație al EA au aprobat acordul, unele voci din Congresul american cer investigații suplimentare privind această achiziție de către un guvern străin.

Jared Kushner, ginerele fostului președinte Donald Trump, ar fi jucat un rol cheie în negociere, conform sursei citate. Finalizarea acestei tranzacții este așteptată în vara anului 2026.

