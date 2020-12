﻿Elefantul galben-negru din cameră. Cum am ratat noi, presa, fenomenul AUR

„AUR a început să apară în sondajele noastre interne pe la începutul lui noiembrie, cam cu 5%. La jumătatea lui noiembrie, deja avea 6-7%”, explică un specialist de la o casă de sondaje cu care a discutat Libertatea și care a dorit să rămână anonim.



Cifrele au oscilat, dar chiar în ultima săptămână a campaniei, într-unul dintre aceste sondaje, AUR a obținut mai mult decât la alegeri. „Partidul era pe un trend crescător masiv”.



Datele nu au fost comunicate însă public, pentru că, legal, respectivele institute aveau drept clienți partidele, nu media. „Noi, de obicei, în campaniile electorale, nu dăm sondaje decât foarte rar, doar dacă avem colaborări cu o instituție mass-media. De obicei, facem exit poll. Și atunci toate sondajele pe care le facem sunt pentru calibrare și pentru pregătirea exit poll-ului”.



Aceste sondaje de calibrare au ajuns la destinatarii institutelor, PSD și PNL. Ce au făcut cu ele?



Unul dintre liderii liberali a remarcat sondajele și, conform relatărilor unui coleg al său, a folosit întâlnirea din 24 noiembrie de la Vila Lac cu Klaus Iohannis ca să-i spună: „Domnule președinte, pe mine mă neliniștește AUR”. Șeful statului a făcut ceea ce oamenii prezenți au descris ca „o grimasă”, a cerut argumente și, neprimindu-le, a mers mai departe.



„Lumea spune că AUR nu a fost în presa mainstream și că partidul nu a fost vizibil. Totuși, Simion a fost cu autocarul acela prin țară. Nu a fost vizibil pentru populația care acum spune că nu a fost vizibil, lumea care stă în anumite bule pe Facebook, securizate și controlate de propriile viziuni. Bula în care ești, din ea nu prea ieși. Cred totuși că el a fost vizibil pentru populația pe care o țintea el”, adaugă specialistul.



Cifrele sondajelor erau dedicate, prin contract, partidelor, care au plătit pentru ele. Dar, de regulă, presa le află, pe surse. Fie de la sociologi, fie direct de la partide. Acest caz nu a făcut excepție, mai multe redacții susțin că le-au avut. Excepție e ce s-a întâmplat mai departe.



Dan Tăpălagă, jurnalist la G4media, spune că i-a „văzut” mai întâi pe simpatizanții AUR în comentariile de pe site, în „subsolul” articolelor, cu cel puțin o lună și jumătate înainte de alegeri, dar și în unele sondaje ale partidelor.



„În timpul campaniei, discuți cu partidele, ce sondaje aveți, ce spun sondajele. Și oamenii ăștia ne-au spus, vedeți că apare o chestie bizară, apare un partid, AUR, nu știm ce-i cu el”, povestește jurnalistul.



Au dezbătut în cadrul redacției ce strategie editorială să apuce.



„Suntem între ciocan și nicovală. Dacă scriem despre ăștia, îi scoatem din subsolul paginii, din subsolul comentariilor, și îi scoatem la lumină. Aprindem reflectorul pe ei. Aprinzând reflectorul pe ei, ești ca la detergenți. Dacă vorbești de bine sau de rău, nu mai contează. E principiul de marketing înjură-mă, să știe lumea despre mine. Dacă e o creație artificială, dacă nu-i nimic pe bune în toată povestea asta, și realitatea votului e că sunt la 1-2% și noi scriem ca proștii despre ei?”, relatează, franc, Tăpălagă.



Am luat decizia editorială greșită să îi ignorăm (…) gândindu-ne că s-ar putea să fie un balon de săpun.

Au adoptat „politica struțului care bagă capul în nisip”. „Am crezut că dacă îi ignorăm, ei nu există”.



„Și greșeala asta nu mai trebuie să o facem. Ne-am dat seama că e un fenomen. Artificial sau nu, ajutați de sistem sau nu. Genuin sau nu. Ei erau acolo, existau și trebuia să scrii despre ei”, explică Tăpălagă.



„Noi trebuia să scriem. Să expunem, să zicem cine sunt, iar oamenii ăia de bună credință care au votat cu ei aveau toată informația și decideau ei dacă ăștia merită votați sau nu”.



Ziaristul spune că presa a mai făcut greșeala asta acum 20 de ani, pe vremea lui Vadim Tudor. „Și atunci ne-am mirat, cum a ajuns Vadim la 30%? Păi, pentru că noi ne uitam în altă parte”.



A existat și atunci un boicot din partea presei, care a zis, uite, se umflă Vadim Tudor cu PRM. O bună parte a presei a înțeles că nu e ok să îi dai microfon, să îi dai expunere unui personaj ca Vadim Tudor, care asta vrea, să vorbești despre el, chiar dacă la modul negativ, să îl scoți din underground la lumină, să îl aduci de pe margine, unde era el, în mijloc, în joc.

Mare parte din presă nu l-a chemat la interviuri, nu a mers la conferințele lui. „Și a fost o greșeală. A fost o greșeală, pentru că a ajuns în turul doi”, spune jurnalistul.



Partidele ignorate de presa mainstream pot chiar să beneficieze de pe urma acestui boicot, pentru că beneficiază de „statut de samizdat”, iar „samizdatul ajută partidele extremiste, ele se hrănesc din asta”.



„Iluzia asta că eu, ca jurnalist, pot juca rol de arbitru în societate, că decid eu cine e și nu e bun, e o greșeală”, adaugă Tăpălagă.



„După 30 de ani (de presă, n.r.), ajung tot timpul la concluzia asta. Degeaba încerci tu să faci pe marele judecător și să împarți dreptatea ta, în ghilimele, ăla e bun, ăla e rău, pentru că publicul o să decidă tot timpul altfel. Dă-i toată informația și lasă-l pe el să decidă”, concluzionează ziaristul.

Andrei Luca Popescu, jurnalist la Radio Europa Liberă România, spune că știa de cei de la AUR dinainte de alegeri, dar nu a intuit tracțiunea pe care o căpătaseră în societate.



„AUR păreau niște marginali. Nu puteai să te concentrezi ca ziarist pe mesajele lor, pentru că le făceai platformă la toate teoriile conspirațiilor, negaționisme, antipandemie, anti-COVID, extremisme. Și ne-a luat pe toți prin surprindere”, explică ziaristul.



Multe dintre figurile centrale din conducerea AUR „existau și înainte”, erau „mici celebrități” în bula lor de Facebook. „Nu ne-am prins însă că s-au reunit sub această formulă AUR”, spune Popescu.



„Cumva lovitura e așa năucitoare, că începi să cauți explicații tot mai alambicate, pe servicii secrete, trolii de la Moscova, când, de fapt, din ce am mai vorbit și cu sociologi, explicațiile sunt destul de simple. Oamenii ăștia au făcut niște audiențe năucitoare pe Facebook, numai că, celor mai mulți dintre noi, nu ne apăreau sub nas. Facebook-ul așa funcționează. Dacă nu ai interese comune cu un mesaj sau cu un personaj, nu vei ști nimic despre existența sa pe Facebook, nu ți-o bagă în feed. Oamenii și-au targetat mesajele foarte bine. Deci cam asta e explicația de ce au zburat sub radar”, adaugă jurnalistul.