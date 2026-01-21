Trump rămâne „concentrat pe acordul de pace”

„Rușii ne-au invitat să venim, iar aceasta este un gest semnificativ din partea lor”, a declarat Witkoff într-un interviu acordat Bloomberg TV la Davos, în contextul în care Washingtonul încearcă să medieze pacea între Kiev și Moscova.

Trimisul SUA a declarat că Trump rămâne „concentrat pe acordul de pace” și că au fost făcute „îmbunătățiri și mai semnificative” în vederea unei soluționări.

„Cred că toată lumea este implicată în proces și dorește să vadă un acord de pace”, a adăugat el. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat planurile pentru o întâlnire între Putin și Witkoff pe 22 ianuarie, a raportat agenția de presă de stat TASS.

Kremlinul a declarat anterior că este pregătit să îi găzduiască pe Witkoff și Kushner la Moscova pentru a continua discuțiile privind eforturile de pace din Ucraina, deși nu fusese stabilită nicio dată.

Rusia s-ar putea alătura Consiliului de pace al lui Trump

Vorbind cu CNBC, Witkoff a menționat, de asemenea, că el crede că Rusia se va alătura Consiliului de pace al lui Trump, un nou organism conceput pentru a supraveghea Gaza și, eventual, alte regiuni de conflict.

Zeci de țări, inclusiv Rusia, Belarus și Ucraina, au fost invitate să adere la acest organism. Puține guverne au confirmat interesul, iar atât Moscova, cât și Kievul au declarat că încă analizează propunerea.

Întâlnire constructivă

La începutul acestei săptămâni, Witkoff s-a întâlnit cu trimisul rus Kirill Dmitriev în marja Forumului Economic Mondial de la Davos pentru a discuta despre acordul de pace în 20 de puncte susținut de Washington. Ambii oficiali au descris întâlnirea de două ore ca fiind constructivă.

Discuțiile au urmat uneii întrevederi pe care oficialii ucraineni au avut-o cu Witkoff și cu alți negociatori americani în SUA, în weekend.

Și Zelenski urma să participe la forumul de la Davos, dar și-a amânat planurile pe fondul escaladării crizei energetice din Ucraina, cauzată de atacurile aeriene rusești.

Kievul a declarat că propunerea de pace, redactată în cadrul unei serii de discuții între oficiali ucraineni și occidentali, este „gata în proporție de 90%”, chiar dacă unele dintre cele mai controversate puncte, precum soarta regiunii Donbas, parțial ocupată, rămân nerezolvate.

Ucraina a respins în mod repetat cererea Moscovei de retragere a Ucrainei din regiunea estică, inclusiv din zonele pe care trupele ruse nu au reușit să le cucerească.

