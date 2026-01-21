Biserica Ortodoxă Română menționează că elevii au dreptul constituțional la educație religioasă

Într-un comunicat de presă publicat pe siteul basilica.ro, Patriarhia Română face câteva precizări referitoare la predarea disciplinei Religie în școli, o materie despre care profesorul Emil Moise spune într-un articol publicat în Libertatea că se predă ilegal. Dascălul acuză faptul că noua metodologie încalcă Legea Educației, o decizie a Curții Constituționale, două hotărâri ale Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, dar și Constituția României.

Reprezentanții Bisericii Române punctează însă că participarea elevilor la aceste cursuri este un drept garantat de legislația în vigoare.

Concret, la Art. 32, alin.7 din Constituție se prevăd următoarele: „Statul român asigură libertatea învățământului religios, potrivit cerințelor specifice fiecărui cult. În școlile de stat, învățământul religios este organizat și garantat prin lege”.

De asemenea, Declarația Universală a Drepturilor Omului subliniază că „orice om are dreptul la libertatea gândirii, de conștiință și religie”, acest drept incluzând și libertatea de a-și manifesta religia individual sau colectiv, public sau privat (art. 18). Sunt două argumente prin care BOR contrazice acuzațiile profesorului Moise.

Biserica Ortodoxă Română reamintește că participarea elevilor la orele de Religie este reglementată și prin Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă, Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 7.047/22 decembrie 2025.

Elevilor care nu participă la ora de Religie nu li se oferă o altă disciplină la care să se înscrie dacă doresc. Foto: Shutterstock

Elevii pot participa la Religie în baza unei cereri care rămâne valabilă pe toată perioada școlarizării

Potrivit Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, planurile-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal includ disciplina Religie ca parte a trunchiului comun, mai spun reprezentanții BOR în comunicat. Aceeași lege prevede că elevii pot participa la aceste cursuri în baza unei cereri scrise depuse de părinți sau de elevii majori. În cazul în care un elev nu dorește să urmeze această disciplină, situația școlară se finalizează fără Religie (art. 87, alin. 1-2).

Metodologia pentru predarea Religiei prevede că cererile pentru participarea la aceste ore sunt înregistrate în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) și rămân valabile pe toată perioada școlarizării, cu posibilitatea de a fi modificate ulterior, mai transmite Patriarhia Română.

BOR, despre evaluarea elevilor: „Lipsa evaluării, un afront adus statutului acestei discipline”

În ceea ce privește notarea elevilor la ora de Religie, evaluările sunt considerate esențiale, la fel ca în cazul altor discipline. „Lipsa evaluării elevilor la ora de Religie sau găsirea unor soluții alternative la notă constituie un afront adus statutului acesteia ca disciplină școlară”, se arată în comunicatul Patriarhiei Române. Instituția subliniază că notele reprezintă un stimulent pentru învățare și un indicator al implicării elevilor în procesul educativ. Decizia Nr. 669/2014 a Curții Constituționale a României confirmă statutul de disciplină școlară al Religiei.

Biserica Ortodoxă Română menționează faptul că Religia este predată la școală și în alte țări europene. Foto: Shutterstock

Tradiția predării Religiei în România și Europa

Patriarhia subliniază că Religia a fost una dintre primele discipline predate în școlile din România până la regimul comunist. În plus, majoritatea țărilor europene, precum Croația, Polonia, Germania sau Italia, includ Religia în planurile școlare, acordându-i una sau două ore pe săptămână, în funcție de fiecare sistem educațional.

Prezența acestei discipline în școli reflectă rolul important al valorilor creștine în formarea personalității umane, la nivel cognitiv, afectiv sau moral, susțin reprezentanții Bisericii Române. „Disciplina Religie contribuie la dezvoltarea identității personale și la cunoașterea valorilor culturale ale umanității, propunând elemente de morală aplicată, necesare sănătății spirituale a persoanei și a comunității”, menționează Patriarhia.

Patriarhia Română consideră esențială colaborarea dintre cultele religioase și școală pentru o educație integrală a elevilor, subliniind că un număr mare de elevi optează să participe la orele de Religie. În acest context, instituția își reafirmă angajamentul față de respectarea drepturilor constituționale și a libertății de conștiință a tuturor cetățenilor.

