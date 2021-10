Artista a fost internată la Spitalul Matei Balș din Capitală, după ce a contractat virusul. Elena Merișoreanu a fost externată duminică, iar acum se simte foarte bine. După mai bine de o săptămână petrecută în spital, interpreta de muzică populară a ajuns acasă.

Elena Merișoreanu a povestit că în spital erau foarte mulți bolnavi, în special tineri, care aveau deja vaccinul anti-COVID-19 făcut.

„Ieri (n. red. – duminică, 3 octombrie) m-am externat. Sunt acasă, mi-am făcut plimbarea prin curte. Ce bine e acasă! În spital erau prea mulți bolnavi, erau foarte mulți tineri bolnavi, cu vaccinul făcut. Eu am avut noroc cu vaccinul, la vârsta mea, cu ce probleme de sănătate am, puteam să nu mai fiu. Îngrijirea celor din spital m-a lăsat fără cuvinte, de la femeia de serviciu până la doctori, asistente. Au răni de la măști, iar pe doamna doctor nu am mai recunoscut-o, când la externare și-a dat masca jos. Oamenii aceștia chiar muncesc”, a declarat Elena Merișoreanu pentru Impact.

Cum se simte Elena Merișoreanu după ce a avut COVID-19

Artista de muzică populară a stat 9 zile în spital. Elena Merișoreanu se simte acum mai bine, iar după analizele amănunțite pe care le-a făcut, medicii au decis că este în regulă să fie externată.

„Voiam să ies încă de sâmbătă, dar nu a fost medicul de gardă. Am stat nouă zile, trebuia 14, dar mi-a ieșit CT-ul bine la plămâni. Mi-a afectat un plămân opt la sută, dar am ieșit cu zero. Azi dimineața am avut saturația 99, ceea ce a fost foarte bine. Pot spune că m-am odihnit în spital, atâta am dormit. Aseară a venit o prietenă, o farmacistă, și mi-a zis că parcă vin de la cosmetică, așa de bine arăt. Păi normal, la cât am dormit”, a mai spus vedeta pentru sursa citată.

