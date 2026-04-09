Program Colosseum Mall București de Paște 2026

Între 1 și 10 aprilie 2026, Colosseum Mall București funcționează normal, în intervalul 10:00 – 22:00, cu acces complet la magazine și restaurante.

În Sâmbăta Mare, pe 11 aprilie, programul este redus, mall-ul fiind deschis între 10:00 și 19:00. În prima zi de Paște, pe 12 aprilie, centrul comercial este închis.

Începând cu 13 aprilie, activitatea revine la programul obișnuit.

Program AFI Cotroceni de Paște 2026

AFI Cotroceni este singurul mall din București care rămâne deschis în prima zi de Paște.

Până pe 10 aprilie, programul este extins, între 10:00 și 23:00. În Sâmbăta Mare, programul este redus la 10:00 – 20:00. Pe 12 aprilie, în ziua de Paște, mallul se deschide mai târziu, de la ora 14:00, și funcționează până la 22:00. Din 13 aprilie, revine la programul standard de 10:00 – 22:00.

Program Băneasa Shopping City de Paște 2026

La Băneasa Shopping City, programul este normal până pe 10 aprilie, între 10:00 și 22:00.

În Sâmbăta Mare, mall-ul își reduce programul, magazinele închizând în jurul orei 18:00. În prima zi de Paște, centrul comercial este închis complet.

Activitatea revine la normal începând cu 13 aprilie.

Program Mega Mall București de Paște 2026

Mega Mall București funcționează în program obișnuit până pe 10 aprilie, între 10:00 și 22:00. În Sâmbăta Mare, programul este redus, cu închidere mai devreme, în jurul orei 18:00.

În prima zi de Paște, mallul este închis. Din 13 aprilie, programul revine la normal.

Program ParkLake Shopping Center de Paște 2026

La ParkLake Shopping Center, programul rămâne neschimbat până pe 10 aprilie, între 10:00 și 22:00.

Pe 11 aprilie, în Sâmbăta Mare, programul este redus, magazinele închizând în jurul orei 18:00. În prima zi de Paște, centrul comercial este închis.

Programul obișnuit este reluat din 13 aprilie.

Program Sun Plaza de Paște 2026

Sun Plaza funcționează normal până pe 10 aprilie, între 10:00 și 22:00. În Sâmbăta Mare, programul este redus, cu închidere în jurul orei 18:00, iar în prima zi de Paște mall-ul este închis.

Din 13 aprilie, activitatea revine la normal.

Program Promenada Mall de Paște 2026

La Promenada Mall, programul este normal până pe 10 aprilie. În Sâmbăta Mare, mallul funcționează cu program redus, până în jurul orei 18:00, iar în prima zi de Paște este închis.

Din 13 aprilie, programul revine la normal.

Program București Mall Vitan de Paște 2026

București Mall Vitan are program normal în perioada 1 – 10 aprilie, între 10:00 și 22:00. În Sâmbăta Mare, programul este redus, iar în prima zi de Paște centrul comercial este închis.

Începând cu 13 aprilie, activitatea revine la programul standard.

Program Plaza România de Paște 2026

La Plaza România, programul este normal până pe 10 aprilie, între 10:00 și 22:00. În Sâmbăta Mare, programul este redus, iar în prima zi de Paște mallul este închis.

Din 13 aprilie, programul revine la normal.