Toată lumea vorbea că ar fi momentul ca ei să facă și un copil, însă iată că acest lucru nu s-a mai întâmplat, iar după ce s-a întors de la „Desafio: Aventura”, Codruța Filip nu a mai rezistat mult timp alături de soțul ei și pe 26 decembrie 2025 s-au despărțit.

Divorțul a fost semnat pe 2 martie 2026, după ce actele fuseseră depuse la notar cu o lună înainte. Iar pe 14 februarie, cei doi s-au văzut pentru ultima dată împreună în fața publicului, în cadrul unui concert.

Maria Cârneci, prietenă bună a celor doi artiști, a dezvăluit că ea a aflat de divorț în momentul în care Codruța Filip a anunțat public acest lucru. Și, pentru că nu îi stă în fire, nu a dorit să-i întrebe care a fost motivul, chiar dacă are o relație apropiată cu amândoi.

„Am aflat acum două săptămâni, nu am știut nimic până atunci, dar am rămas surprinsă când am aflat. Eu cred că am fost printre ultimele persoane care au aflat. Cred că cel mai corect lucru este să-i întrebați pe ei. Suntem prieteni, au fost la mine, mă duc pe la ei, eu mă înțeleg foarte bine cu amândoi, dar nu știam intimitățile lor. Nu i-am întrebat nimic niciodată că lucruri de genul acesta nu se întreabă. Numai ei pot să spună ce a fost între ei.

Erau o pereche foarte frumoasă, îmi pare rău de ei, dar asta este. Eu m-am înțeles cu amândoi, niște oameni foarte dragi mie. Când ești prieten cu cineva, nu îl întrebi ce face în dormitor, cu cine se vede. Eu nu am întrebat, un prieten adevărat nu te ia la întrebări să te descoasă. Când o să simtă ei, o să spună. Îmi pare rău și mie, dar mai mult de atât nu știu”, a spus Maria Cârneci pentru Cancan despre divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira.